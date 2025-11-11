गाजियाबाद में घर के बाहर सो रही महिला पर फायरिंग; कंधे, गले और पेट में गोली लगने से मौत

संक्षेप: घटना सोमवार आधी रात के बाद करीब दो बजे की है। महिला को तीन गोली मारी गईं। गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान सुबह महिला की मौत हो गई।

गाजियाबाद के लोनी थानाक्षेत्र में बदमाशों ने घर के बाहर चारपाई पर सो रही महिला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। घटना सोमवार आधी रात के बाद करीब दो बजे की है। महिला को तीन गोली मारी गईं। गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान सुबह महिला की मौत हो गई।

लोनी के अशोक विहार में 55 वर्षीय नसीम परिवार के साथ रहती थीं। परिवार में चार बेटे और दो बेटिया हैं। दो बड़े बेटों की शादी हो चुकी है। पति याकूब की नौ माह पहले हृदयगति रुकने से मौत हो गई थी। नसीम के चारों बेटे ट्रैक्टर-ट्रॉली चलाते हैं। बड़े बेटे फुरकान ने बताया कि मां रोजाना की तरह घर के बाहर गली में चारपाई डालकर सोई थीं। रात करीब दो बजे तेज आवाज से उनकी नींद खुली।

मां दर्द से चीख रही थीं। वह बाहर निकले तो नसीम चारपाई पर लहूलुहान हालत में पड़ी थीं। आसपास के लोग भी आ गए और वह कार से पहले उन्हें पास के सीएचसी ले गए, जहां से दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान सुबह मां ने दम तोड़ दिया। फुरकान के मुताबिक मां की गर्दन, कंधे और पेट में तीन गोली मारी गई थीं। उन्होंने अज्ञात हमलावर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।