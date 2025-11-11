Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsA woman was shot dead while sleeping outside her house in Ghaziabad
गाजियाबाद में घर के बाहर सो रही महिला पर फायरिंग; कंधे, गले और पेट में गोली लगने से मौत

गाजियाबाद में घर के बाहर सो रही महिला पर फायरिंग; कंधे, गले और पेट में गोली लगने से मौत

संक्षेप: घटना सोमवार आधी रात के बाद करीब दो बजे की है। महिला को तीन गोली मारी गईं। गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान सुबह महिला की मौत हो गई।

Tue, 11 Nov 2025 08:27 PMRatan Gupta हिन्दुस्तान टीम, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद के लोनी थानाक्षेत्र में बदमाशों ने घर के बाहर चारपाई पर सो रही महिला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। घटना सोमवार आधी रात के बाद करीब दो बजे की है। महिला को तीन गोली मारी गईं। गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान सुबह महिला की मौत हो गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लोनी के अशोक विहार में 55 वर्षीय नसीम परिवार के साथ रहती थीं। परिवार में चार बेटे और दो बेटिया हैं। दो बड़े बेटों की शादी हो चुकी है। पति याकूब की नौ माह पहले हृदयगति रुकने से मौत हो गई थी। नसीम के चारों बेटे ट्रैक्टर-ट्रॉली चलाते हैं। बड़े बेटे फुरकान ने बताया कि मां रोजाना की तरह घर के बाहर गली में चारपाई डालकर सोई थीं। रात करीब दो बजे तेज आवाज से उनकी नींद खुली।

मां दर्द से चीख रही थीं। वह बाहर निकले तो नसीम चारपाई पर लहूलुहान हालत में पड़ी थीं। आसपास के लोग भी आ गए और वह कार से पहले उन्हें पास के सीएचसी ले गए, जहां से दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान सुबह मां ने दम तोड़ दिया। फुरकान के मुताबिक मां की गर्दन, कंधे और पेट में तीन गोली मारी गई थीं। उन्होंने अज्ञात हमलावर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पड़ोसी ने करीब दो बजे गोली मारने की सूचना दी थी। रिपोर्ट दर्ज कर ली है। परिवार ने किसी पर शक नहीं जताया है। जल्द हत्याकांड का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Crime News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।