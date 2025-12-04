सुंदरता की वजह से महिला ने ली चार बच्चों की जान, आरोपी के पति ने उसके लिए मांगी इतनी खतरनाक मौत

संक्षेप: पानीपत के एक गांव में एक दिसंबर को शादी समारोह में छह साल की बच्ची विधि की लाश पानी के टब में मिली थी। पुलिस ने जांच की तो साइको किलर पूनम का खौफनाक सच सामने आया।

चार बच्चों को पानी में डुबोकर मौत के घाट उतारने वाली सोनीपत के भावड़ गांव की हत्यारी महिला पूनम के पति नवीन ने उसके लिए भी ऐसी ही मौत की मांग की है। नवीन का कहना है कि पूनम ने जैसे हमारे बच्चों को पानी में तड़पा-तड़पा कर मारा है, उसे भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। पूनम ने अपने तीन साल के मासूम बेटे शुभम सहित कुल चार बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। नवीन ने कहा कि 12 जनवरी 2023 को जब पौने तीन साल के बेटे शुभम और नौ साल की भांजी इशिका की मौत हुई तो किसी को पूनम पर शक नहीं हुआ। लेकिन जब से पता चला है कि पूनम ने ही हमारे घर के बच्चों की जान ली है, तब से मेरी दुनिया ही उजड़ गई है। बेटे शुभम, भांजी इशिका व भतीजी विधि को जिस तरह पानी में तड़पाकर मारा गया है, वैसी ही सजा पूनम को भी मिलनी चाहिए।

मानसिक रोगी नहीं, ब​हुत शातिर है पूनम नवीन ने कहा कि पूनम कभी उसे मानसिक रोगी नहीं लगी। पहले बेटे की मौत के बाद वह अक्सर रूठकर अपने मायके चली जाती थी, लेकिन तब उसने यह सोचा तक नहीं था कि वह इस हद तक जा सकती है। वह मेरे माता-पिता से छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती थी लेकिन छोटे बेटे की देखभाल में हमेशा खुद को व्यस्त दिखाती थी। इस वजह से परिवार को उस पर कभी शक नहीं हुआ। नवीन ने आगे कहा कि पूनम बहुत चालाक है। चार हत्याओं के बाद भी उसके माथे पर शिकन तक नहीं दिखी। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे से कुछ गलती हो गई है। उसने चार मासूमों को पानी में डुबोकर मारा है। हर हत्या के बाद उसने इसे हादसा दिखाने की कोशिश की। परिवार को कभी शक तक नहीं हुआ कि यह काम घर की ही एक महिला कर रही है।

पूछताछ में बताया- सुंदर बच्चों से थी जलन पानीपत के गांव नौल्था में एक दिसंबर को शादी समारोह में छह साल की बच्ची विधि की लाश पानी के टब में मिली थी। पुलिस ने जांच की तो साइको किलर पूनम का खौफनाक सच सामने आया। पुलिस की पूछताछ में नवीन की पत्नी पूनम ने कबूल किया कि उसने अपने तीन साल के बेटे शुभम और ननद पिंकी की बेटी इशिका की हत्या घर के बाहर बने पानी के हौद में डुबोकर की थी। इसके बाद परिवार में भाई की छोटी बच्ची जिया और अब जेठ संदीप की मासूम बेटी विधि को पानी में डुबोकर मार डाला। उसने कहा कि उसे सुंदर बच्चों से चिढ़ थी तभी उसने ऐसा किया। सुंदर बच्चों को देखकर वह ईर्ष्या और गुस्से से भर जाती थी, और हत्या के बाद उसे अजीब-सा मानसिक संतोष मिलता था।