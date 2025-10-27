Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsA woman and a young man died after falling from a building in Ghaziabad and Noida.
गाजियाबाद में 23वीं मंजिल से गिरी महिला, नोएडा में 8वीं मंजिल से गिरा युवक; दोनों की मौत

गाजियाबाद में 23वीं मंजिल से गिरी महिला, नोएडा में 8वीं मंजिल से गिरा युवक; दोनों की मौत

संक्षेप: युवक मेडिकल प्रतिनिधि (एमआर) के तौर पर काम करता था। वहीं महिला के बारे में सूचना मिली है कि वह डिप्रेसन का शिकार थी। पुलिस ने कहा कि जांच जारी है कि दोनों मामलों में ये हादसा था या फिर किसी की साजिश।

Mon, 27 Oct 2025 01:13 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
दिल्ली एनसीआर के नोएडा में 29 वर्षीय युवक और गाजियाबाद से एक महिला के बिल्डिंग से गिरकर मरने की खबर सामने आई है। युवक मेडिकल प्रतिनिधि (एमआर) के तौर पर काम करता था। वहीं महिला के बारे में सूचना मिली है कि वह डिप्रेसन का शिकार थी।

नोएडा में युवक की 8वीं मंजिल से गिरकर मौत

पुलिस ने बताया, नोएडा में 29 वर्षीय एक मेडिकल प्रतिनिधि (एमआर) की कथित तौर पर सेक्टर 74 में स्थित एक आवासीय सोसाइटी की आठवीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार, वह व्यक्ति कुछ दोस्तों से मिलने गया था, जिनसे वह हाल में एक ऑनलाइन ऐप के ज़रिए जुड़ा था।

सेक्टर 113 पुलिस थाना प्रभारी (एसएचओ) के जी शर्मा ने बताया, "मृतक की पहचान अलीगढ़ निवासी शुभम कुमार के रूप में हुई है। वह रविवार सुबह सेक्टर 74 स्थित सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी की आठवीं मंजिल से गिर गया।"

शर्मा ने बताया कि कुमार नोएडा में मेडिकल प्रतिनिधि (एमआर) के तौर पर काम करता था। घटना के बाद कुमार को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रभारी ने बताया, "मामले में जांच जारी है। घटनाक्रम का पता लगाने के लिए इमारत के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।"

गाजियाबाद में महिला की 23वीं मंजिल से गिरकर मौत

दूसरी घटना गाजियाबाद की है। यहां के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित गार्डेनिया गीतांजलि सोसाइटी में सोमवार को एक महिला की 23वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद सोसाइटी में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक महिला अपनी बेटी और दामाद के साथ सोसाइटी की सातवीं मंजिल पर रहती थी।

बताया गया कि वह लंबे समय से डिप्रेशन की समस्या से जूझ रही थी। सुबह अचानक वह 23वीं मंजिल पर पहुंची और कुछ देर बाद नीचे गिर गई। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह आत्महत्या है या कोई हादसा। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की है। अधिकारियों का कहना है कि परिजनों से पूछताछ कर मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।

Ncr News Noida News Ghaziabad
