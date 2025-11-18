गाजियाबाद में खाना खा रहीं मजदूर महिलाओं पर गिरी वेयरहाउस की दीवार; 2 की मौत, अन्य घायल

संक्षेप: हादसे में दो अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया है। ये हादसा उस वक्त हुआ, जब महिलाएं वेयरहाउस के बगल वाले खाली प्लॉट में सफाई का काम कर रही थीं।

गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक वेयरहाउस की दीवार गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई। हादसे में दो अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया है। ये हादसा उस वक्त हुआ, जब महिलाएं वेयरहाउस के बगल वाले खाली प्लॉट में सफाई का काम कर रही थीं।

साहिबाबाद थाने की सीमा पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित गोपीनाथ कंपाउंड में रिद्धि एंटरप्राइजेज के नाम से एक वेयरहाउस नुमा भवन है, जिसमें लोहे के पाइपों से शटरिंग का सामान व अन्य कार्य किए जाते हैं। वेयरहाउस के ठीक बगल में एक खाली प्लॉट है। इस प्लॉट में निर्माण कार्य के लिए मालिक ने प्लॉट और पुरानी ईंटों की सफाई का ठेका दिया था।

खाना खाते समय गिरी दीवार, और फिर… मंगलवार दोपहर करीब दो बजे शहीदनगर में रहने वाली 50 वर्षीय जमीला पत्नी रहीसुद्दीन, जमीला की चचेरी बहू 45 वर्षीय इशरत पत्नी निजाम व 48 वर्षीय सज्जो पत्नी शफीक और जमीला की भांजी 45 वर्षीय सलमा यहां पर काम के बाद दोपहर का खाना खा रही थीं। यहां पांच युवक भी काम कर रहे थे, जो खाने के बाद प्लॉट से बाहर चले गए थे। दोपहर 1ः57 बजे वेयरहाउस की दीवार प्लॉट में गिर गई। चारों महिलाएं इसके मलबे में दब गईं, जिन्हें मजदूरों ने निकाला और पुलिस को सूचना दी।