A truck loaded with steel rolls rams into several vehicles on the Delhi-Jaipur National Highway, killing one. गुरुग्राम में हाईवे पर स्टील रोल लदे ट्रक के ब्रेक हुए फेल, कई गाड़ियों को रौंदा, 1 की मौत, 2 घायल, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsA truck loaded with steel rolls rams into several vehicles on the Delhi-Jaipur National Highway, killing one.

इस भयंकर सड़क हादसे में राजस्थान की एक निजी ऑटोमोबाइल कंपनी के कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि उनके दो सहकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा मानेसर की पहाड़ी के पास हुआ है।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, गौरव चौधरी, गुरुग्रामFri, 10 Oct 2025 02:08 PM
दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे (NH-48) पर स्थित मानेसर में गुरुवार रात एक भयंकर सड़क हादसा हुआ, जिसमें राजस्थान की एक निजी ऑटोमोबाइल कंपनी के कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि उनके दो सहकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा मानेसर की पहाड़ी के पास हुआ, जब एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्राला आगे ट्रैफिक जाम में रुकी हुई तीन कारों को रौंदता हुआ निकल गया।

जाम में खड़ी गाड़ियों पर टूटा कहर

घटना गुरुवार रात करीब साढ़े नौ बजे की है, जब मानेसर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने बने फ्लाईओवर पर भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। जयपुर की ओर से आ रहा एक स्टील रोल से लदा भारी ट्राला तेज रफ्तार में मानेसर की ओर बढ़ रहा था।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्राला चालक गति पर नियंत्रण नहीं रख सका और ब्रेक फेल होने के कारण उसने सड़क पर रुकी हुई तीन गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक टैक्सी (कार) पूरी तरह से पिचक गई और उसका कचूमर निकल गया। पुलिस का अनुमान है कि ट्राले में लदे स्टील के बड़े रोल के भारी वजन के कारण चालक स्पीड नियंत्रित नहीं कर पाया।

कड़ी मशक्कत के बाद निकाले गए घायल

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद टैक्सी के भीतर फंसे तीनों घायलों को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुँचाया। दुर्भाग्यवश, डॉक्टरों ने इनमें से एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। बाकी दो घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के अनुसार, मृतक और घायल तीनों राजस्थान की एक ऑटोमोबाइल कंपनी के कर्मचारी थे।

चालक फरार, पुलिस कर रही छापेमारी

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के बाद आरोपी ट्राला चालक मौके से फरार हो गया। मानेसर थाना पुलिस ने ट्राला चालक के खिलाफ तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और क्षतिग्रस्त तीनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है।