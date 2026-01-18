Hindustan Hindi News
A truck hits a family riding a bike in Ghaziabad; parents and son killed, another child injured.
गाजियाबाद में बाइक सवार परिवार को ट्रक ने मारी टक्कर; मां-पिता, बेटे की मौत, दूसरा बच्चा घायल

संक्षेप:

हादसे में बाइक सवार दंपति व उनके एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Jan 18, 2026 06:01 pm ISTहिन्दुस्तान टीम डॉ महकार, गाजियाबाद
गाजियाबाद के टीला मोड़ थानाक्षेत्र में रविवार शाम तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपति व उनके एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर

जानकारी में सामने आया है कि दिल्ली के बुराड़ी में रहने वाला परिवार बाइक से लोनी की तरफ जा रहा था। कोयल एंक्लेव के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक गिरने से इस पर सवार चारों लोग गिर गए।

37 साल के ललित, 34 साल की पिंकी और 10 साल के बच्चे की ट्रक के पहिए के नीचे आ जाने से तुरंत मौत हो गई। जबकि सात वर्षीय बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत होने से परिवार उजड़ गया। हादसा एचपी गैस के एलपीजी सिलेंडर ले जाने वाले ट्रक से हुआ, जिसका चालक फरार हो गया।

चालक की पहचान की जा रही

एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों को सूचना दे शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। घायल बच्चा एमएमजी अस्पताल में भर्ती है। ट्रक नंबर के आधार पर चालक की पहचान के प्रयास कर रहे हैं। हादसे की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
