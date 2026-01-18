गाजियाबाद में बाइक सवार परिवार को ट्रक ने मारी टक्कर; मां-पिता, बेटे की मौत, दूसरा बच्चा घायल

संक्षेप: हादसे में बाइक सवार दंपति व उनके एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

गाजियाबाद के टीला मोड़ थानाक्षेत्र में रविवार शाम तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपति व उनके एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर जानकारी में सामने आया है कि दिल्ली के बुराड़ी में रहने वाला परिवार बाइक से लोनी की तरफ जा रहा था। कोयल एंक्लेव के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक गिरने से इस पर सवार चारों लोग गिर गए।

37 साल के ललित, 34 साल की पिंकी और 10 साल के बच्चे की ट्रक के पहिए के नीचे आ जाने से तुरंत मौत हो गई। जबकि सात वर्षीय बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत होने से परिवार उजड़ गया। हादसा एचपी गैस के एलपीजी सिलेंडर ले जाने वाले ट्रक से हुआ, जिसका चालक फरार हो गया।