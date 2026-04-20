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स्कूटी से घूम रहे बच्चों को कार ने मारी टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल; अस्पताल छोड़कर चालक फरार

Apr 20, 2026 08:37 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, डॉ महकार, गाजियाबाद
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Ghaziabad accident news: गाजियाबाद के इंदिरापुरम से सड़क हादसे में 10 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। इस हादसे में 3 अन्य नाबालिग भी घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, मृतक अपने दोस्तों को स्कूटी पर बैठाकर ले जा रहा था, तभी तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। 

स्कूटी से घूम रहे बच्चों को कार ने मारी टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल; अस्पताल छोड़कर चालक फरार

Ghaziabad accident news: गाजियाबाद के इंदिरापुरम से सड़क हादसे में 10 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। इस हादसे में 3 अन्य नाबालिग भी घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, चारों दोस्त स्कूटी पर बैठाकर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के बाद कार चालक ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। अन्य तीन का इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक, कार चालक बच्चों को अस्पताल पहुंचाकर मौके से फरार हो गया। ये घटना पुश्ता रोड कनावनी पर शाम करीब चार बजे घटी है।

बच्चों की उम्र है 10, 11, 13 और 14 साल

सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि वसुंधरा में रहने वाला 14 वर्षीय अंश स्कूटी पर कनावनी में रहने वाले 13 वर्षीय सत्यम, 11 वर्षीय पियूष और 10 वर्षीय शाकिब को लेकर जा रहा था। कनावनी पुश्ता रोड पर उनकी स्कूटी को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए।

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हादसे के बाद अस्पताल छोड़कर चालक फरार

हादसे के बाद कार चालक चारों को निजी अस्पताल ले गया और उन्हें छोड़कर भाग गया। अस्पताल में चिकित्सकों न शाकिब को मृत घोषित कर दिया और बाकी तीनों घायलों को भर्ती कर लिया। जिसके बाद अस्पताल ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तब तीनों घायलों का इलाज चल रहा था, लेकिन सत्मय की हालत चिंताजनक बनी हुई थी। उसे दिल्ली रेफर किया गया है। पुलिस ने चारों के परिजनों का पता लगाकर उन्हें सूचना दी। चारों के परिजन अस्पताल पहुंचे।

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सीसीटीवी फुटेज के जरिए चालक को खोज रही पुलिस

अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से कार का नंबर ट्रेस हुआ और पुलिस ने चालक की तलाश शुरू की है। सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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