दिल्ली में बनया जाएगा कंट्रोल रूम, पलूशन पर लगाम लगाने वाली 200 मशीनों की ऐसे होगी निगरानी

दिल्ली में पलूशन से निपटने के लिए 200 एंटी स्मॉग गन को तैनात किया गया है। इन्हीं मशीनों की निगरानी के लिए दिल्ली सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) ने एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिसकी मदद से इनकी रोजाना निगरानी की जाएगी।

Dec 24, 2025 05:38 pm IST
राजधानी दिल्ली में पलूशन से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में सरकार हर रोज कोई न कोई उपाय करने में जुटी हुई है। ताजा अपडेट पलूशन पर लगाम लगाने वाली मशीनों की निगरानी से जुड़ा है। दिल्ली में पलूशन से निपटने के लिए 200 एंटी स्मॉग गन को तैनात किया गया है। इन्हीं मशीनों की निगरानी के लिए दिल्ली सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) ने एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिसकी मदद से इनकी रोजाना निगरानी की जाएगी।

सरकार ने पलूशन को रोकने के लिए 200 एंटी स्मॉग गन को किराए पर लिया है, जिसे रोजाना की शिफ्ट में चलाना तय किया गया है। PWD के एक अधिकारी ने कहा, "इन मशीनों की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने, लोगों की जिम्मेदारी तय करने, असल वॉटर स्प्रे ऑपरेशन को वेरिफाई करने और पानी को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए, एक मॉनिटरिंग सिस्टम की ज़रूरत है।

PWD हेडक्वार्टर में कंट्रोल कमांड सेंटर में 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत से एक वॉटर मिस्ट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाया जाएगा। टेंडर में कहा गया है, "ये मॉनिटरिंग सिस्टम 200 एंटी-स्मॉग गन और 11 दूसरे परमानेंट मिस्ट स्प्रेइंग स्टेशनों से रियल-टाइम मिस्ट फ्लो, हर गाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी, कुल स्प्रेइंग घंटे और दूसरी डिटेल्स को अपनी डेली गाड़ी रिपोर्ट में रिकॉर्ड करेगा।"

PWD के पॉल्यूशन कंट्रोल प्लान के अनुसार, मशीनें हर घंटे उपलब्ध होनी चाहिए। हर एंटी-स्मॉग गन में पानी को एटमाइज़ करने के लिए 24 स्टेनलेस स्टील नोजल भी होने चाहिए। एंटी-स्मॉग गन हवा के पॉल्यूशन से निपटने के लिए एक डिवाइस है, जो हवा में धूल और दूसरे तरह के कणों को जमीन पर बैठाने के लिए पानी स्प्रे करेगी। गाड़ी पर पानी की टंकी लगी ये मशीनें धूल के पार्टिकल्स और PM2.5 को सेटल करने के लिए 50 मीटर की ऊंचाई तक पानी स्प्रे कर सकती हैं।

