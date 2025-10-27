नोएडा में देर रात हुई खूनी झड़प, दुकानदार की चाकू मारकर की हत्या, क्या वजह?

संक्षेप: घटना नोएडा सेक्टर 39 थाना क्षेत्र स्थित सलारपुर गांव की है। यहां रात रविवार को बाजारों में ठेला पटरी की दुकानदारी करने वाले दो युवकों के बीच ठेला लगाने हटाने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला हत्या तक पहुंच गया।

दिल्ली एनसीआर के नोएडा से देर रात ठेला लगाने वालों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। घटना नोएडा सेक्टर 39 थाना क्षेत्र स्थित सलारपुर गांव की है। यहां रात रविवार को बाजारों में ठेला पटरी की दुकानदारी करने वाले दो युवकों के बीच ठेला लगाने हटाने को लेकर कहासुनी हो गई जिसपर गहमा गहमी बढ़ने पर दो युवकों के बीच हाथापाई शुरू हो गयी। कहासुनी ने खूनी रुख अख्तियार कर लिया और एक दुकानदार की मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक कहासुनी के दौरान सब्जी बेचने वाले ठेले पर रखे सब्जी काटने वाले चाकू से आरोपी युवक ने दूसरे युवक पर लगातार तीन से चार बार हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसके पश्चात मौके पर हलचल व अफरा तफरी का माहौल बन वहीं हत्या की खबर इलाके में तेजी से फैल गई।

घटनास्थल पर भीड़ एकत्रित होने लगी, जहां मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल युवक को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों द्वारा युवक को मृत घोषित कर दिया गया।

इस दौरान हत्यारोपी ने भागने की कोशिश की मौके पर आरोपी को भीड़ ने पकड़कर पुलिस को सूचना दी, हत्या की सूचना से पुलिस विभाग में हलचल मच गई जिसके तुरंत पश्चात स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंची जहां भीड़ द्वारा पकड़े गए हत्यारोपी को पुलिस ने चाकू समेत हिरासत में लिया।

इसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी से पुछताछ शुरू की गई घटनास्थल पहुंचे पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की जिसके बाद घटनास्थल और प्रकरण के जांचोपरांत सोमवार सुबह नोएडा एडीसीपी सुमित शुक्ला द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि दोनों युवक सलारपुर गांव में रहते हैं जहां देर रात बीच सड़क दोनों युवकों के बीच किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई जिसके बाद एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से वारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया जिसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई।