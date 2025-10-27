Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsA shopkeeper was stabbed to death in Noida over a dispute regarding setting up a street stall.
नोएडा में देर रात हुई खूनी झड़प, दुकानदार की चाकू मारकर की हत्या, क्या वजह?

नोएडा में देर रात हुई खूनी झड़प, दुकानदार की चाकू मारकर की हत्या, क्या वजह?

संक्षेप: घटना नोएडा सेक्टर 39 थाना क्षेत्र स्थित सलारपुर गांव की है। यहां रात रविवार को बाजारों में ठेला पटरी की दुकानदारी करने वाले दो युवकों के बीच ठेला लगाने हटाने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला हत्या तक पहुंच गया।

Mon, 27 Oct 2025 12:41 PMRatan Gupta वार्ता, नोएडा
share Share
Follow Us on

दिल्ली एनसीआर के नोएडा से देर रात ठेला लगाने वालों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। घटना नोएडा सेक्टर 39 थाना क्षेत्र स्थित सलारपुर गांव की है। यहां रात रविवार को बाजारों में ठेला पटरी की दुकानदारी करने वाले दो युवकों के बीच ठेला लगाने हटाने को लेकर कहासुनी हो गई जिसपर गहमा गहमी बढ़ने पर दो युवकों के बीच हाथापाई शुरू हो गयी। कहासुनी ने खूनी रुख अख्तियार कर लिया और एक दुकानदार की मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक कहासुनी के दौरान सब्जी बेचने वाले ठेले पर रखे सब्जी काटने वाले चाकू से आरोपी युवक ने दूसरे युवक पर लगातार तीन से चार बार हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसके पश्चात मौके पर हलचल व अफरा तफरी का माहौल बन वहीं हत्या की खबर इलाके में तेजी से फैल गई।

घटनास्थल पर भीड़ एकत्रित होने लगी, जहां मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल युवक को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों द्वारा युवक को मृत घोषित कर दिया गया।

इस दौरान हत्यारोपी ने भागने की कोशिश की मौके पर आरोपी को भीड़ ने पकड़कर पुलिस को सूचना दी, हत्या की सूचना से पुलिस विभाग में हलचल मच गई जिसके तुरंत पश्चात स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंची जहां भीड़ द्वारा पकड़े गए हत्यारोपी को पुलिस ने चाकू समेत हिरासत में लिया।

इसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी से पुछताछ शुरू की गई घटनास्थल पहुंचे पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की जिसके बाद घटनास्थल और प्रकरण के जांचोपरांत सोमवार सुबह नोएडा एडीसीपी सुमित शुक्ला द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि दोनों युवक सलारपुर गांव में रहते हैं जहां देर रात बीच सड़क दोनों युवकों के बीच किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई जिसके बाद एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से वारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया जिसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई।

पुलिस ने शव को कब्जे लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम लिए भेज दिया गया मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई इसमें से मृतक युवक कुछ परिचित मौके पर पहुंच गए हैं वहीं पकड़े गए हत्यारोपी अलाकत्ल के साथ पर कानूनी वैधानिक कार्रवाई करते हुए सोमवार को न्यायालय के समक्ष पेशकर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी ।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Murder Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।