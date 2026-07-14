दिल्ली में स्कूल जा रही बच्ची की बस टक्कर से मौत, तड़पती रही मासूम और लोग बनाते रहे VIDEO
दिल्ली में एक स्कूल बस की टक्कर से ई-रिक्शा में सवार स्कूली छात्रा की मौत हो गई। हादसे के बाद एक स्थानीय जिम कर्मचारी ने दावा किया कि जब बच्ची खून से लथपथ हालत में सड़क पर पड़ी थी, तब लोग उसकी मदद करने के बजाय अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने में व्यस्त थे।
उत्तरी दिल्ली के मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास मंगलवार सुबह एक स्कूल बस की टक्कर से ई-रिक्शा में सवार 12-वर्षीय एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई। इस हादसे के बाद एक स्थानीय जिम कर्मचारी ने दावा किया कि जब बच्ची खून से लथपथ हालत में सड़क पर पड़ी थी, तब लोग उसकी मदद करने के बजाय अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने में व्यस्त थे।
बच्ची खून से लथपथ पड़ी थी, सब वीडियो बनाने में थे व्यस्त
पास के ही एक जिम में काम करने वाले गोविंदा नामक युवक ने बताया कि वह काम पर जा रहे थे और हादसे के करीब आठ से 10 मिनट के भीतर ही मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गए। गोविंदा ने दावा किया, ''जब मैं वहां पहुंचा, तो बच्ची खून से लथपथ पड़ी थी। लोग वहां खड़े थे, लेकिन कई लोग अपने फोन पर वीडियो बनाने में व्यस्त थे। मैंने तुरंत उसे गोद में उठाया और अस्पताल की ओर भागा।''
बच्चे लगा रहे थे गुहार, किसी ने नहीं सुनी चीख-पुकार
उनके अनुसार, उसी ई-रिक्शा में यात्रा कर रहे अन्य बच्चे हाथ जोड़कर लोगों से मदद की गुहार लगा रहे थे। गोविंदा ने कहा, ''बच्चे रो रहे थे और लोगों से उसे बचाने की मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन कई लोग सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। हम उसे अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।''
स्कूल जा रही बच्ची की हादसे में हुई मौत
मृतक बच्ची की पहचान मुकुंदपुर के रामा गार्डन की रहने वाली प्रियांशी के रूप में हुई है। यह हादसा सुबह करीब 6:45 बजे उस समय हुआ जब वह स्कूल जा रही थी। पुलिस को सुबह सात बजे हादसे की सूचना मिली, जिसके तुरंत बाद एक टीम मौके पर भेजी गई। शोकाकुल परिजनों ने बताया कि प्रियांशी और उसकी बड़ी बहन हादसे से ठीक पहले ई-रिकशा में सवार हुई थीं।
बस की टक्कर में छात्रा की मौत, क्या बोले परिजन
परिजनों ने कहा, ''हमने दोनों बच्चियों को सुरक्षित रूप से बैटरी रिक्शा में बिठाया था। मजलिस पार्क के पास एक बस ने इसे टक्कर मार दी, जिससे छोटी बहन सड़क पर गिर गई और बस के पहिए की चपेट में आ गई।'' प्रियांशी के एक अन्य रिश्तेदार राकेश ने बताया कि उन्हें फोन पर सूचना मिली कि प्रियांशी की इस हादसे में मौत हो गई है।
टक्कर मारने वाले बस ड्राइवर ने माना गलती हुई
उन्होंने कहा, ''जब हमने बस चालक से पूछताछ की, तो उसने माना कि उससे गलती हुई है। बस के अंदर भी कई बच्चे सवार थे, जबकि ई-रिक्शा में चार बच्चे यात्रा कर रहे थे।'' परिवार ने आरोप लगाया कि स्कूल बस बहुत तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाई जा रही थी। पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता चला है कि कमल सिंह (55) द्वारा चलाई जा रही बस ने स्कूली बच्चों को ले जा रहे ई-रिक्शा में टक्कर मार दी।
बच्ची की अस्पताल में हुई मौत, बस चालक गिरफ्तार
प्रियांशी को बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ई-रिक्शा में सवार किसी अन्य बच्चे को चोट नहीं आई है। पुलिस ने बस चालक को पकड़ लिया है और ई-रिक्शा चालक को भी हिरासत में ले लिया है। दोनों वाहनों को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच के तहत इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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