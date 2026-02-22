नोएडा की इस सोसाइटी में मंदिर निर्माण पर मचा बवाल, प्रशासन ने रुकवाया काम; आखिर क्या है बात?
उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर-50 स्थित महागुन मैपल सोसाइटी में मंदिर निर्माण को लेकर रविवार को जमकर हंगामा हुआ। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया और निर्माण कार्य को रुकवा दिया। आखिर मंदिर निर्माण को लेकर क्यों बवाल मचा हुआ है, जानिए क्या है मामला?
निर्माण पर अधिकारी ने क्या कहा?
जानकारी के मुताबिक, रविवार को हंगामा के दौरान तहसीलदार प्रज्ञा सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन की ओर से कहा गया कि बिना अनुमति किए जा रहे किसी भी प्रकार के निर्माण पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।मामला नोएडा सेक्टर 49 थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
कॉमन एरिया में मंदिर बनाने पर बवाल
बताया जा रहा है कि सोसाइटी के कुछ लोग परिसर में मंदिर निर्माण करा रहे थे, जबकि अन्य निवासी इसका विरोध कर रहे थे। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि सोसाइटी के कॉमन एरिया में किसी भी प्रकार का धार्मिक निर्माण नियमों के विरुद्ध है और इससे भविष्य में विवाद की स्थिति बन सकती है।
मंदिर निर्माण की अनुमति जरूरी, प्रशासन
कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने नाराजगी जताते हुए जमकर हंगामा किया। प्रशासन का कहना है कि स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण में है। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सोसाइटी परिसर में किसी भी निर्माण के लिए प्राधिकरण और संबंधित विभागों से अनुमति आवश्यक है। मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें