जन्म के समय ही छीन लिया एक अधिकार, नेहा बोरा ने ऐसा आरोप लगा किसे बताया SIR के पीछे की असली चाल
मीडिया से बात करते हुए नेहा बोरा ने कहा, 'एक तरफ सेंट्रल दिल्ली में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ देखिए उसी संविधान में निहित यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की आत्मा को यही सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन दिवस मनाने वाले लोग तार-तार कर रहे हैं।'
वामपंथी छात्र संगठन AISA (ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन) की अध्यक्ष नेहा बोरा मतदाता सूची की SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया का लंबे समय से विरोध करती आ रही हैं और इस प्रक्रिया को भाजपा की वोट चोरी का एक हिस्सा बताती रही हैं। इसी बीच हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक खबर को शेयर किया, और इसके जरिए SIR के पीछे सरकार के असली मकसद को बताने का दावा किया। जिस खबर को उन्होंने शेयर किया, उसमें बताया गया था कि किस तरह पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक ढाई महीने के शिशु को केवल इसलिए जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) देने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि उसके पिता का नाम SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटा दिया गया था।
इसी खबर को अपने 'एक्स' अकाउंट पर शेयर करते हुए नेहा बोरा ने लिखा, 'एक नवजात शिशु को जन्म प्रमाण पत्र देने से इनकार करते हुए जन्म के समय ही उसका एक अधिकार छीन लिया गया।' आगे नेहा ने केंद्र सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की मंशा SIR को एक ऐसे हथियार के रूप में उपयोग करने की है जिसके जरिए वो उन लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची से बाहर कर सकती है, जिनका इस प्रक्रिया से कोई लेना-देना ही नहीं है। नेहा ने इसी को SIR की असली चाल बताया।
बोरा बोलीं- SIR के पीछे यही असली चाल
अपनी पोस्ट में नेहा ने आगे लिखा, 'और बात यहीं खत्म नहीं होती। मोदी-शाह SIR का इस्तेमाल लोगों को बाहर करने की एक ऐसी कड़ी बनाने के लिए कर रहे हैं, जिससे उन्हें कल्याणकारी योजनाओं, अधिकारों और सुविधाओं से वंचित किया जा सके। जिनका इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि वे मतदाता सूची में शामिल हैं या नहीं। SIR के पीछे यही असली चाल है।'
मंदिर मार्ग पर SIR के खिलाफ किया विरोध-प्रदर्शन
उधर 'पीपल अगेंस्ट SIR' संगठन से जुड़े लोगों ने गुरुवार को SIR की इसी प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली के मंदिर मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। संविधान दिवस पर किए गए इस प्रदर्शन में नेहा बोरा के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और अन्य लोग शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान नेहा बोरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'एक तरफ सेंट्रल दिल्ली में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी बात हो रही है कि हम सेलिब्रेट करेंगे कि भारत के पास एक संविधान है, और दूसरी तरफ देखिए उसी संविधान में निहित यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की आत्मा को यही सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन दिवस मनाने वाले लोग तार-तार कर रहे हैं।'
गुरुवार को संविधान दिवस के मौके पर नेहा बोरा की टीम ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'हमारा संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि हर भारतवासी के सम्मान, अधिकारों और स्वतंत्रता का सुरक्षा कवच है। यह हमें समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों से जोड़ता है।'
आगे उन्होंने लिखा, 'इस महान संविधान के निर्माण में योगदान देने वाले सभी महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान सभा के सदस्यों को शत्-शत् नमन। आइए, संविधान की मूल भावना को आत्मसात करें और लोकतंत्र, एकता, अखंडता तथा अपने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लें। सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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