नोएडा में सेवानिवृत्त इंजीनियर से 1 करोड़ 30 लाख रुपये की ठगी, ऐसे दिया वारदात को अंजाम
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले एक बुजुर्ग सेवानिवृत्त इंजीनियर से अज्ञात साइबर अपराधियों ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर एक करोड़ 30 लाख रुपये ठगी की। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित ने मंगलवार को साइबर अपराध थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है।
एडिशनल डीसीपी (साइबर अपराध) शैव्या गोयल ने बताया कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में महागुन मंत्रा अपार्टमेंट में रहने वाले दया दास ने थाने में दी गई शिकायत में बताया कि 18 अगस्त को सीएचसीपी ग्लोबल सिक्योरिटीज नामक कंपनी की तरफ से उसे व्हाट्सऐप पर एक संदेश मिला, जिसमें उससे शेयर ट्रेडिंग के लिए कहा गया।
पीड़ित व्यक्ति ने शिकायत में बताया कि उसे संदेश भेजने वालों की बातों पर विश्वास हो गया तथा उनके साथ जुड़कर शेयर ट्रेडिंग में निवेश करना शुरू कर दिया। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने शुरू में थोड़ी-थोड़ी रकम निवेश करवाई, जिसके बाद निवेश की गई रकम पोर्टल पर ज्यादा दिखने लगी।
पीड़ित ने कहा कि वह साइबर अपराधियों के झांसे में आ गया और धीरे-धीरे करके उसने कई बार उनके बताए हुए विभिन्न खातों में एक करोड़ 30 लाख रुपये से ज्यादा की रकम अंतरित कर दी। पीड़ित ने शिकायत में कहा कि उसे पोर्टल पर अपनी रकम कई गुना बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी, ऐसे में जब उसने रकम निकालने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसपर और रकम जमा करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।
पीड़ित के अनुसार जब उसने और रकम जमा करने से इनकार कर दिया तो आरोपियों ने उसे व्हाट्सऐप ग्रुप से बाहर निकाल दिया। पीड़ित के अनुसार उसके साथ 20 अगस्त से 18 अक्टूबर के बीच धोखाधड़ी हुई। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने मंगलवार को शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर जांच की जा रही है।
पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है की रकम किन-किन खातों में अंतरित की गई है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित की उम्र करीब 70 वर्ष है, तथा वह सेवानिवृत्त इंजीनियर है।