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तबेले में रिटायर्ड ASI चला रहा था अचार फैक्ट्री, ड्रमों में मिले सड़े नींबू; 3400 Kg अचार नष्ट कराया, VIDEO

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के खोड़ा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने तबेले में चल रही दो अवैध अचार फैक्ट्रियों पर छापा मारा। जांच में 3400 किलो सड़ा अचार और 8800 किलो नमक मिला। बदबूदार अचार को मौके पर नष्ट कराया गया। एक फैक्ट्री दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ASI के नाम से जुड़ी बताई गई है।

तबेले में रिटायर्ड ASI चला रहा था अचार फैक्ट्री, ड्रमों में मिले सड़े नींबू; 3400 Kg अचार नष्ट कराया, VIDEO

आजकल पैकेज्ड फूड खाना मजबूरी और ट्रेंड दोनों बनते जा रहे हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है- हम कितनी सुरक्षित चीज खा रहे हैं? ये सवाल तब और गंभीर हो जाता है, जब गाजियाबाद में 3400 किलोग्राम अचार नष्ट कराया जाता है। इसके पीछे की वजह रही- इसको बनाने के दौरान पूरे किए जाने वाले मानकों का उल्लंघन। दरअसल, खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को खोड़ा में चल रहीं 2 फैक्ट्रियों में छापामारी की। यहां सड़ा हुआ अचार मिला। हैरान की बात यह है कि ये फैक्ट्रियां जानवरों को बांधने वाले तबेले में चलाई जा रही थीं। फूड सेफ्टी टीम ने 8800 किलोग्राम नमक भी जब्त किया है।

रिटायर्ड ASI चला रहा था तबेले में अचार फैक्ट्री

खाद्य सुरक्षा विभाग को खोड़ा में गलत तरीके से अचार बनाने की सूचना मिली थी। जिला अभिहित अधिकारी सुरेश मिश्रा ने बताया कि मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय के नेतृत्व में सोमवार दोपहर दो जगह पर छापेमारी की गई। खोड़ा के मास्टर पार्क मोहल्ले में संचालित राहुल अचार वाले के प्रतिष्ठान पर टीम पहुंची, जहां भैंस के तबेले में गंदगी के बीच अचार बनाया जा रहा था। मौके पर इसके मालिक जसवीर सिंह मिले, जो दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त ASI हैं।

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ड्रमों में भरा था सड़ा अचार और नींबू

यहां से 10 ड्रमों में करीब दो हजार किलोग्राम नींबू का अचार और 400 किलोग्राम मिक्स अचार रखा मिला। दोनों से दुर्गंध आ रही थी, जिन्हें खाने से बीमारी हो सकती थीं। इसीलिए मौके पर ही इसे नष्ट कराया गया। यहां से नींबू अचार, मिक्स अचार और सिरका के तीन नमूने भी लिए गए। बताया जा रहा है कि जसवीर का बेटा राहुल भी यूपी पुलिस में सिपाही है। उसी के नाम पर फैक्टरी संचालित की जा रही थी। हालांकि, उसकी तैनाती कहां है, अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह फैक्टरी लंबे समय से चल रही थी।

वहीं बंधीं भैसें, वहीं रखा अचार; स्वास्थ्य से हो रहा खिलवाड़

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि वहीं भैंसे बंधी हैं और वहीं अचार बनाने से जुड़े पदार्थ टंकियों में भरे हैं। समस्या इतने भर से नहीं कि उन टंकियों को तबेले में रखा गया है। अधिकारियों के मुताबिक, समस्या की असली वजह ये भी थी कि सभी टंकियों में रखा माल सड़ा हुआ था बुरी तरह बदबू आ रही थी। जमीन और आस-पास की दीवारें बुरी तरह गंदगी का शिकार थीं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस जगह पर बने प्रोडक्ट खाने के बाद आम नागरिकों के स्वास्थ्य की क्या दुर्दशा होगी। लोगों के हेल्थ का ध्यान रखते हुए फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने सारा सड़ा अचार नष्ट करा दिया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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