Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsA private school in Chanakyapuri, Delhi, received a bomb threat
दिल्ली में चाणक्यपुरी के प्राइवेट स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप

दिल्ली में चाणक्यपुरी के प्राइवेट स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप

संक्षेप: दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके के एक प्राइवेट स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूल को ईमेल आया, जिसमें बिल्डिंग में बम होने की बात लिखी थी।

Thu, 20 Nov 2025 12:34 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके के एक प्राइवेट स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूल को ईमेल आया, जिसमें बिल्डिंग में बम होने की बात लिखी थी। आनन-फानन में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जांच के बाद धमकी भरे ईमेल को झूठा पाया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी की यह झूठी खबर लाल किला इलाके के पास हुई जानलेवा आतंकी घटना के एक हफ़्ते बाद आई है। इस हफ्ते की शुरुआत में, पटियाला हाउस, साकेत, रोहिणी और तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी बम होने की धमकियां मिली थीं। इन धमकियों के चलते पुलिस ने कॉम्प्लेक्स खाली करा दिया था।

जाने-माने कोर्ट कॉम्प्लेक्स के साथ-साथ, दिल्ली के 2 स्कूलों को भी ऐसी ही धमकियां मिलीं थीं। लाल किला हादसे के बाद से सुरक्षा टीमें अलर्ट मोड पर हैं। बम निरोधक दस्तों ने स्कूलों का चप्पा-चप्पा छाना था। सभी मामलों में ये धमकियां अफवाह साबित हुई थी।

एक पुलिस अधिकारी ने इस हफ़्ते की शुरुआत में हिन्दुस्तान टाइम्स को बताया, “हमें एक ईमेल मिला जिसमें कहा गया था कि अलग-अलग कोर्ट में बम रखे गए हैं। इसमें दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और द्वारका और प्रशांत विहार में CRPF के दो स्कूल शामिल थे।”

खबर अपडेट हो रही है...

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।