दिल्ली की जेल में बंद कैदी ने सुनवाई से एक रात पहले लगाई फांसी, पिता बोले- वह बहुत खुश था

राजधानी दिल्ली के मंडोली जेल में मंगलवार रात एक कैदी ने गमछे के सहारे लटककर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 24 वर्षीय संतोष कमल के रूप में हुई है। वह उस्मानपुर के पहले पुस्ते का रहने वाला था। मृतक के पोस्टमॉर्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है।

मृतक के चाचा भी इसी जेल में बंद सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार रात संतोष ने मंडोली जेल के बाथरूम में आत्महत्या की। मृतक पिछले करीब चार साल से मंडोली की जेल संख्या 13 में बंद था। इसी जेल में उसके सगे चाचा तिलक सिंह भी आजीवन कैद की सजा काट रहे हैं। बुधवार जेल प्रशासन ने कॉल पर संतोष कमल के मौत की सूचना परिजनों को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है।

पिता बोले- संतोष बहुत खुश था… मृतक के पिता महेश ने बताया कि 18 दिसंबर को संतोष के मुकदमे को लेकर अदालत में सुनवाई थी। संतोष के जल्द ही बरी होने की उम्मीद थी, जिस वजह से वह बहुत खुश था। उसकी पेशी से एक दिन पहले यह हादसा होना पूरे परिवार के लिए चौंकाने वाला है।