गुरुग्राम में 3 साल के बच्चे के साथ हॉस्पिटल की 7वीं मंजिल से कूदी नर्स, दोनों की मौत; क्या वजह?

संक्षेप: मृतकों की पहचान वजीरपुर स्थित सिद्धार्थ एन्क्लेव के सिग्नेचर टावर निवासी 27 साल की सरमीता व उसके तीन साल के बेटे युवान के रूप में हुई है।

गुरुग्राम में बुधवार को एक 27 वर्षीय नर्स अपने 3 साल के बच्चे के साथ बिल्डिंग की सातवीं मंजिल से कूद गई। मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। सेक्टर-93 चौकी की पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी पहुंचाया। लड़की के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए तंग करने के आरोप लगाए हैं। फिल्हाल पुलिस को शिकायत नहीं दी गई है। मृतकों की पहचान वजीरपुर स्थित सिद्धार्थ एन्क्लेव के सिग्नेचर टावर निवासी 27 साल की सरमीता व उसके तीन साल के बेटे युवान के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार सरमीता पारस अस्पताल में नर्स थी। उसका पति रोहित यादव निजी कंपनी में नौकरी करता है। चार साल पहले शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा था। कई बार मायके वालों ने बातचीत करके मामले को सुलझाने का प्रयास किया। मंगलवार को भी सरमीता के परिवार वाले मामले को लेकर बातचीत करने आए थे। उनके जाने के बाद आज सरमीता ने अपने बेटे के साथ सातवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मौके पर मौजूद लोग दोनों को फौरन अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

जांच अधिकारी जगदीश ने बताया कि मृत महिला के मायके वालों की ओर से अभी कोई शिकायत नहीं दी गई है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। दोनों पक्षों की सहमति के बाद ही शवों का पोस्टमार्टम कराया जा सकेगा। बुधवार की देर शाम तक मृत महिला के मायका पक्ष व ससुराल पक्ष के बीच बातचीत चल रही थी। मायके वाले कोई शिकायत देते हैं तो उसी अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।