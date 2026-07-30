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गाजियाबाद में मुस्लिम युवक के टच हो गई कांवड़, खंडित होने का आरोप लगाकर जमकर पीटा

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में गुलधर रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार शाम कांवड़ियों ने कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाते हुए बीच सड़क पर मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी।

kanwar yatra
कांवड़ यात्रा

डॉ महकार, गाजियाबाद

गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में गुलधर रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार शाम कांवड़ियों ने कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाते हुए बीच सड़क पर मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी। आरोप है कि युवक को करीब 20 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति पर काबू पाया और धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप कांवड़ की दोबारा विधि-विधान से पूजा कराकर कांवड़ियों को उनकी यात्रा पर रवाना किया।

जानकारी के मुताबिक राजस्थान के भरतपुर निवासी सोनू कुमार अपने करीब 15 साथियों के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर गांव लौट रहे थे। गुलधर स्टेशन के पास रास्ते में एक युवक से उनकी कांवड़ छू गई। युवक ने अपना नाम इमरान बताया। कांवड़ियों का आरोप था कि इससे उनकी कांवड़ खंडित हो गई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और युवक के साथ मारपीट शुरू हो गई। हंगामे की सूचना मिलते ही मधुबन बापूधाम थाना पुलिस और पैदल गश्त टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर करीब एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने भीड़ हटाकर सामान्य कराया।

कांवड़िया सोनू कुमार ने बताया कि वह 21 जुलाई को हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकला था और पूरी यात्रा नियमों के अनुसार कर रहा था। उसका कहना है कि कांवड़ खंडित होने से उसकी पूरी तपस्या और मेहनत व्यर्थ हो गई। एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि कांवड़ खंडित होने की सूचना पर भीड़ एकत्र हो गई थी, जिससे विवाद बढ़ा। युवक को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वायरल वीडियो और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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