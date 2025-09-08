A moving car caught fire in Ghaziabad Vijaynagar गाजियाबाद में चलती कार में लगी आग, सड़क पर मचा हड़कंप, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsA moving car caught fire in Ghaziabad Vijaynagar

रात करीब आठ बजे गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में सड़क पर चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। धीरे-धीरे आग का गोला बन चुकी कार के ड्राइवर को कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। 

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, गाजियाबादMon, 8 Sep 2025 10:39 PM
गाजियाबाद के विजयनगर बायपास से खचाखच भरी सड़क पर कार में आग लगने की खबर सामने आई है। रात करीब आठ बजे सड़क पर चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। धीरे-धीरे आग का गोला बन चुकी कार के ड्राइवर को कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक घटना कमला हॉल नियर कृष्णा इंटर कॉलेज एच-2 सेन विहार की है। सामने आए वीडियो में दिखाई देता है कि डिवाइडर के पास एक कार में आग लगी हुई है। उसके पास से गाड़ियां गुजरती रहती हैं।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया हमें आग लगने की सूचना मिली तो एफएस कोतवाली से तत्काल फायर यूनिट को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। घटनास्थल पहुंच कर देखा कि आग गाड़ी नंबर UP 82 AU 9686 में आग जल रही थी। इसके बाद तुरंत फायर सर्विस के कर्मचारियों द्वारा होजपाइप की मदद से आग को नियंत्रित किया गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी का कहना है कि एटा के भारेरा निवासी गाड़ी मालिक अशरफ खान मौके पर मौजूद मिले। समय रहते वह गाड़ी से बाहर निकल गए थे। घटना में किसी तरह की कोई व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं आई है। वहीं, कार में आग लगी देख मौके से गुजर रहे वाहन चालक रुकने लगे, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो गई। आग बुझने के बाद यातायात सामान्य होना शुरू हो गया था।