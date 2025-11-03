Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsA microwave oven suddenly exploded in a pizza restaurant, severely burning a father and son.
गाजियाबाद के पिज्जा रेस्तरां में अचानक फट गया माइक्रोवेव ओवन, पिता-पुत्र बुरी तरह झुलसे

गाजियाबाद के पिज्जा रेस्तरां में अचानक फट गया माइक्रोवेव ओवन, पिता-पुत्र बुरी तरह झुलसे

संक्षेप: हादसे में रेस्तरां में खाना खा रहे एक युवक और उसके दो बेटे गंभीर रूप से झुलस गए। घटना से मौके पर अफरातफरी मच गई। परिजनों ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी।

Mon, 3 Nov 2025 02:11 PMRatan Gupta हिन्दुस्तान टीम, गाजियाबाद, डॉ. महकार सिंह
गाजियाबाद के विजयनगर थानाक्षेत्र से एक पिज्जा रेस्तरा में माइक्रोवेव फटने की घटना सामने आई है। घटना प्रताप विहार इलाके में देर रात घटी है। हादसे में रेस्तरां में खाना खा रहे एक युवक और उसके दो बेटे गंभीर रूप से झुलस गए। घटना से मौके पर अफरातफरी मच गई। परिजनों ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी।

प्रताप विहार सेक्टर-11 निवासी दिगेश कुमार ने बताया कि उनका भाई 36 वर्षीय भूपेंद्र कुमार रविवार देर शाम अपने बेटों शौर्य (12 साल) और ध्रुव (11 साल) के साथ प्रताप विहार स्थित एक पिज्जा रेस्तरां पर खाना खाने गया था। खाना तैयार करते समय अचानक रेस्तरां के माइक्रोवेव ओवन में तेज धमाका हो गया। धमाके की चपेट में आकर भूपेंद्र और उनके दोनों बेटे बुरी तरह झुलस गए।

दिगेश कुमार के अनुसार, सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और तीनों को प्रताप विहार के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद डायल-112 पर सूचना देकर पुलिस को बुलाया गया। उन्होंने रेस्तरां संचालक की लापरवाही बताते हुए विजयनगर थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

माइक्रोवेव ओवन एक रसोई में इस्तेमाल होने वाली मशीन है। यह खाना को गर्म या पकाने के लिए माइक्रोवेव रेडिएशन निकालता है। ये तरंगें खाने के अंदर मौजूद पानी के अणुओं को कंपन कर गर्मी उत्पन्न करती हैं। इससे खाना जल्दी, समान रूप से और बिना अधिक तेल या गैस के पक जाता है।

