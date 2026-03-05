Hindustan Hindi News
गाजियाबाद में पांच मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, दमकल कर्मचारी बने फरिश्ते, 150 की बचाई जान

Mar 05, 2026 10:28 am ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, डॉ महकार
गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में तीन फरवरी की देर रात लगभग 12 बजे एक पांच मंजिला आवासीय इमारत में भूतल पर सीढ़ियों के पास लगे इलेक्ट्रिक पैनल में आग लग गई। इससे इमारत में रहने वाले 150 लोग अंदर ही फंस गए। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी इमारत में धुआं भर गया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाकर लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू किया। 22 लोगों को धुएं के कारण हालत गंभीर होने पर अस्पताल भेजा गया और अन्य सभी को आग बुझा कर बाहर निकाला गया।

खोड़ा की बीरबल कॉलोनी में गोल्डन बैंकट के पास तीन फरवरी की रात पांच मंजिला इमारत में रात लगभग 12 बजे आग लग गई। आग भूतल पर सीढ़ियों के पास लगे इलेक्ट्रिक पैनल में लगी थी, जिससे पूरी इमारत में धुआं भर गया। पैनल से निकलने वाली आग की लपटों और धुएं के कारण इमारत में रहने वाले लगभग 150 लोग अंदर ही फंस गए। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची।

दमकल कर्मियों ने इमारत पर सीढ़ी लगाकर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने के साथ आग बुझाने का काम शुरू किया। लगभग एक घंटे में आग पर काबू पा लिया गया और अंदर फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान 22 लोगों धुएं के कारण सांस लेने में परेशानी होने पर अस्पताल भेजा गया। अस्पताल भेजे गए लोगों को प्राथमिक इलाज के बाद आराम मिलने पर छुट्टी दे दी गई।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि आग इलेक्ट्रिक पैनल में शार्ट सर्किट के चलते लगी थी। इमारत में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, कोई हताहत नहीं हुआ। 22 लोगों को धुएं से सांस लेने में परेशानी होने पर पर अस्पताल भेजा गया था, सभी सुरक्षित हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

