अशोक नगर थाना में लगी भीषण आग; MLA का आरोप- फायर स्टेशन बगल में, लेकिन घंटे भर बाद पहुंची दमकल टीम
दिल्ली के अशोक नगर थाना में अचानक लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि थाना में मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
दिल्ली के अशोक नगर थाना में अचानक लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि थाना में मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया। विधायक कुलदीप कुमार ने घटनास्थल के वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया है कि बगल में फायर स्टेशन है और 1 घंटे से आग लगी हुई है, लेकिन अब पूरे एक घंटे बाद दमकल की गाड़ियां आई हैं।
जानकारी के मुताबिक, सोमवार दोपहर करीब 1 बजकर 6 मिनट पर दिल्ली फायर सर्विस को न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन के मलकाने में आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद मौके पर शुरुआती तौर पर तीन वॉटर टेंडर (WT) और एक वॉटर बाउजर (WB) भेजे गए।
हालात की गंभीरता को देखते हुए दोपहर 1 बजकर 28 मिनट पर आग को ‘मेक-4’ घोषित किया गया। इसके बाद मौके पर दमकल की अतिरिक्त गाड़ियां भेजी गईं। कुल मिलाकर चार वॉटर टेंडर, तीन वॉटर बाउजर और एक अन्य फायर यूनिट मौके पर पहुंची। फायर ऑपरेशन की निगरानी स्टेशन ऑफिसर अनूप सिंह और एडीओ राजेश शुक्ला कर रहे थे।
आग पर काबू पाने के दौरान फायर विभाग ने दो और वॉटर बाउजर की मांग की। आखिरकार दोपहर 1 बजकर 50 मिनट पर आग को “अंडर कंट्रोल” घोषित किया गया। हालांकि इसके बाद भी लंबे समय तक कूलिंग ऑपरेशन जारी रहा। दोपहर 2 बजकर 20 मिनट पर फायर विभाग की तरफ से “स्टॉप” मैसेज जारी किया गया।
फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि मलकाने में रखे रिकॉर्ड, जब्त सामान या अन्य दस्तावेजों को कितना नुकसान पहुंचा है। पुलिस और फायर विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है।
इस बीच इलाके के विधायक कुलदीप कुमार ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि थाना के पास ही फायर स्टेशन मौजूद है, इसके बावजूद दमकल की गाड़ियां काफी देर से पहुंचीं। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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