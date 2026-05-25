गाजियाबाद में पंखा-लाइट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इंदिरापुरम में भी मचा था हाहाकार
कंपनी में पंखे और लाइट के निर्माण का कार्य किया जाता है, जिसके चलते अंदर रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान और प्लास्टिक सामग्री ने आग को और भड़का दिया। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया।
गाजियाबाद में NH-9 से सटी एलिन इलेक्ट्रोनिक्स फैक्टरी में सोमवार को भीषण आग लगने की खबर सामने आई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, कंपनी की सीएनसी मशीन बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी। इस कारण उसमें आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। कंपनी में पंखे और लाइट के निर्माण का कार्य किया जाता है, जिसके चलते अंदर रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान और प्लास्टिक सामग्री ने आग को और भड़का दिया।
आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया है। एहतियात के तौर पर आसपास की कंपनियों को खाली कराया जा रहा है और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है।
आपको बता दें कि गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र स्थित वसुंधरा सेक्टर-13 से भी आग लगने की खबर सामने आई है। यहां देर शाम झुग्गियों में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में एक दर्जन से अधिक झुग्गियां उसकी चपेट में आ गईं। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
जानकारी के मुताबिक, आग खाली भूखंड पर बनी झुग्गियों में लगी थी। देखते ही देखते आग ने आसपास खड़ी कई गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना में करीब चार से पांच कारें जलकर क्षतिग्रस्त हो गईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर विभाग को सूचना दी।
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश जारी रही।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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