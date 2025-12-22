दिल्ली में LPG दुकान पर हुआ जोरदार धमाका, सिलेंडरों में लगी आग; चपेट में आए स्कूल, दुकान

संक्षेप: रविवार देर रात हुए हादसे में आग ने देखते ही देखते आसपास मौजूद दो अन्य दुकानों व निजी प्ले वे स्कूल को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक शख्स बुरी तरह जल भी गया है।

नईदिल्ली के डाबड़ी स्थित महावीर एन्क्लेव इलाके में एलपीजी रिफिलिंग की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। रविवार देर रात हुए हादसे में आग ने देखते ही देखते आसपास मौजूद दो अन्य दुकानों व निजी प्ले स्कूल को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक शख्स बुरी तरह जल भी गया है।

एक साइकिल मरम्मत की दुकान के मालिक रोहित वालिया ने अपने कर्मचारी लक्ष्मण की मदद से आग को बुझाने की कोशिश की तो दुकान में मौजूद एयर कंप्रेशर जोरदार धमाके के साथ फट गया। हादसे में लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया। हालांकि 80 प्रतिशत से अधिक जलने के चलते उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया है और वहां उसका उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

दमकल विभाग के मुताबिक, रविवार देर रात करीब 1.55 बजे महावीर एन्क्लेव पार्ट एक, गुरुद्वारे के पास एक दुकान में आग लगने की सूचना मिली। तत्काल दमकल की चार गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दमकलकर्मियों ने राहत बचाव कार्य शुरू किया तो पता चला कि गैस सिलेंडर रिफिलिंग की दुकान में तीन एलपीजी सिलेंडरों में आग लगी थी। बाद में इसने बगल में मौजूद एक निजी प्ले-वे स्कूल, एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान व एक अन्य दुकान को अपनी चपेट में ले लिया।