Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsA massive explosion occurred at an LPG shop in Delhi, 1 injured
दिल्ली में LPG दुकान पर हुआ जोरदार धमाका, सिलेंडरों में लगी आग; चपेट में आए स्कूल, दुकान

दिल्ली में LPG दुकान पर हुआ जोरदार धमाका, सिलेंडरों में लगी आग; चपेट में आए स्कूल, दुकान

संक्षेप:

रविवार देर रात हुए हादसे में आग ने देखते ही देखते आसपास मौजूद दो अन्य दुकानों व निजी प्ले वे स्कूल को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक शख्स बुरी तरह जल भी गया है।

Dec 22, 2025 09:02 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, रजनीश पांडे
share Share
Follow Us on

नईदिल्ली के डाबड़ी स्थित महावीर एन्क्लेव इलाके में एलपीजी रिफिलिंग की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। रविवार देर रात हुए हादसे में आग ने देखते ही देखते आसपास मौजूद दो अन्य दुकानों व निजी प्ले स्कूल को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक शख्स बुरी तरह जल भी गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक साइकिल मरम्मत की दुकान के मालिक रोहित वालिया ने अपने कर्मचारी लक्ष्मण की मदद से आग को बुझाने की कोशिश की तो दुकान में मौजूद एयर कंप्रेशर जोरदार धमाके के साथ फट गया। हादसे में लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया। हालांकि 80 प्रतिशत से अधिक जलने के चलते उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया है और वहां उसका उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

दमकल विभाग के मुताबिक, रविवार देर रात करीब 1.55 बजे महावीर एन्क्लेव पार्ट एक, गुरुद्वारे के पास एक दुकान में आग लगने की सूचना मिली। तत्काल दमकल की चार गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दमकलकर्मियों ने राहत बचाव कार्य शुरू किया तो पता चला कि गैस सिलेंडर रिफिलिंग की दुकान में तीन एलपीजी सिलेंडरों में आग लगी थी। बाद में इसने बगल में मौजूद एक निजी प्ले-वे स्कूल, एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान व एक अन्य दुकान को अपनी चपेट में ले लिया।

करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सोमवार तड़के सवा चार बजे तक आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक कंप्रेशर के फटने से उसकी चपेट में आकर साइकिल दुकान का कर्मचारी लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया जहां हालत नाजुक होने के चलते उसे सफदरजंग अस्पताल के बर्न विभाग में रेफर कर दिया गया। वहां उसका उपचार किया जा रहा है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।