CM रेखा के आवास के बाहर रेकी करता, वीडियो बनाता दिखा राजेश; सामने आई CCTV फुटेज

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ है। इस हमले से पहले की एक वीडियो सामने आई है। यह सीसीटीवी वीडियो शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास से प्राप्त हुआ है। इसके मुताबिक सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर हमले की प्लानिंग हमला होने के करीब 24 घंटे पहले ही शुरू हो गई थी। यह सीसीटीवी वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है। आगे की जांच जारी है।

सीएम आवास के बाहर रेकी और बनाया वीडियो सरकार के मुताबिक दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ कायराना हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट हुआ है कि हमलावर ने इस हमले की तैयारी कम से कम 24 घंटे पहले से ही शुरू कर दी थी।

फुटेज में देखा गया है कि राजेश रिक्शा से आता है और काफी देर तक खड़ा रहता है। हमलावर ने मुख्यमंत्री आवास की रेकी की, वहां का वीडियो बनाया। इस तरह सरकार इसे साजिशन हमला करने का प्रयास बता रही है। यह सीसीटीवी वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है और इस संबंध में गहन जांच जारी है।