ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला, गली में खेल रहे थे बच्चे और होने लगी फायरिंग; VIDEO
ग्रेटर नोएडा में दिनदहाड़े गोलीबारी की घटना सामने आई है। घटना थाना ईकोटेक प्रथम क्षेत्रान्तर्गत में हुई है। ग्राम लुक्सर के रहने वाले एक व्यक्ति नितिन को गोली लगी है। पुरानी रंजिश के चलते सचिन व उसके अन्य साथियों द्वारा फायरिंग की गई है।
ग्रेटर नोएडा के लुक्सर गांव में मंगलवार को दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक हत्या के एक मामले में कोर्ट में तारीख पर जा रहा था। बदला लेने की नीयत से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। गोलीबारी के दौरान गली में बच्चे खेल रहे थे, तभी अचानक फायरिंग होने लगी। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे।
दरअसल, 17 अगस्त 2024 को लुक्सर गांव के विनय नागर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने इस मामले में नितिन व उसके परिवार के चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अगस्त महीने में नितिन जेल से छूटकर बाहर आया था। पुलिस के मुताबिक नितिन मंगलवार को कोर्ट में तारीख पर जा रहा था। जैसे वह घर से निकला। आरोपियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद हमलावर आसानी से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है।
जिस गली में फायरिंग हुई, उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उसमें बच्चे खेलते दिखाई देते हैं। एक सफाई कर्मचारी भी नाली की सफाई करने के बाद वहां मौजूद होता है। तभी वहां चार-पांच लोग आते दिखाई देते हैं. काली शर्ट पहने एक लड़का पीछे से गोली चलानी शुरू कर देता है और देखते ही देखते हड़कंप मच जाता है। गोली की आवाज सुनते ही आदमी भागने लगता है, लेकिन तभी पीछे से चाकू-बंदूक लिए लड़के उसे दौड़ाते हैं और फिर जमीन पर गिरा देते हैं और फिर गोली मारकर भाग जाते हैं।
ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया- थाना इकोटेक इलाके में गांव के एक व्यक्ति नितिन पर पुरानी रंजिश को लेकर गोली चलाई गई है। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। मौका स्थल पुलिस बल के साथ ही फोरेंसिक टीम तैनात है। आगे की जांच की जा रही है…
खबर अपडेट हो रही है…
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें