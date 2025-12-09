Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर NewsA man was brutally beaten up by a Hindu group for trying to feed chicken momos to a cow in Gurugram.
गुरुग्राम में गाय को चिकन मोमोज ​खिलाने की कोशिश…; हिंदू संगठन ने युवक को जमकर पीटा

गुरुग्राम में गाय को चिकन मोमोज ​खिलाने की कोशिश…; हिंदू संगठन ने युवक को जमकर पीटा

संक्षेप:

आरोपी की पहचान गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी निवासी ऋतिक के रूप में हुई है। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट है। स्थानीय निवासियों और संगठनों ने मांग की है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले ऐसे कृत्यों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

Dec 09, 2025 07:51 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share

गुरुग्राम में गाय को चिकन मोमोज ​खिलाने का वीडियो वायरल होने से मचे विवाद के बीच आज हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक की धुनाई कर दी। उसके खिलाफ थाने में शिकायत दी गई, जिसके बाद युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। आरोपी की पहचान गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी निवासी ऋतिक के रूप में हुई है। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट है। स्थानीय निवासियों और संगठनों ने मांग की है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले ऐसे कृत्यों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गाय को मांस वाले मोमोज खिलाने की कोशिश

कल देर रात ऋतिक सेक्टर-56 में वीडियो बनाते समय गाय के सामने मांस वाले मोमोज रखकर उन्हें खिलाने की कोशिश करता दिखा। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वह वहां से निकल गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही गौ-रक्षा दल तुरंत सक्रिय हुआ। टीम ने न्यू कॉलोनी में छापामारी कर युवक को पकड़ लिया और जमकर पीटा। इसके बाद युवक को सेक्टर-56 थाने ले जाकर पुलिस को सौंप दिया गया। युवक खुद को बड़ा यूट्यूबर बताता था और विवादित वीडियो बनाकर लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहा था। मामला बढ़ने के बाद उसने कुछ वीडियो में माफी मांगी, लेकिन देर रात फिर ऑनलाइन आकर दोबारा ऐसा करने की बात कहकर स्थिति को और भड़का दिया।

सबके सामने माफी मांगी, लेकिन नहीं स्वीकारी

विश्व हिंदू परिषद के चमन खटाना ने कहा कि हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है और ऐसा काम करके युवक ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आरोपी युवक ने सबके सामने माफी मांगी है। उसने कहा कि उसे अपनी गलती पर पछतावा है और उसने अनजाने में ऐसा किया, लेकिन हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने उसकी माफी को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना है कि यह एक गंभीर अपराध है और आरोपी को कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत न कर सके।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।