13,000 करोड़ के ड्रग्स केस में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, सिक्किम से एक आरोपी गिरफ्तार
13,000 करोड़ के ड्रग्स केस में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, सिक्किम से एक आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13,000 करोड़ रुपये के ड्रग्स की तस्करी मामले में सिक्किम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है।

Jan 19, 2026 09:43 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13,000 करोड़ रुपये के ड्रग्स की तस्करी मामले में सिक्किम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 40 साल के तिलक प्रसाद शर्मा के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर थाईलैंड से मादक द्रव्य की तस्करी में शामिल था।

सूत्रों ने बताया कि यह गिरफ्तारी दो अक्टूबर 2024 को की गई एक बड़ी कार्रवाई से जुड़ी है, जब दिल्ली, गुजरात और पंजाब के कई स्थानों से लगभग 13,000 करोड़ रुपये मूल्य का कोकीन और गांजा जब्त किया गया था।

उन्होंने बताया, गिरोह का सरगना वीरेंद्र बसोया इस समय विदेश में है, और उसके बेटे ऋषभ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। वह भी देश से बाहर है। मामले में जांच जारी है। सूत्रों ने बताया कि इस बहु-राज्यीय अभियान के दौरान 15 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिससे मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क के पैमाने और पहुंच का खुलासा हुआ।

क्या है आरोप?

पुलिस ने बताया कि शर्मा ने गिरोह में कूरियर के तौर पर भूमिका निभाई। जांच के दौरान पता चला कि वह कई बार थाईलैंड से भारत में थाई मारिजुआना से भरे सूटकेस की तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल था।

दिल्ली पहुंचने के बाद, यह कथित तौर पर दूसरे आरोपी तुषार गोयल के सहयोगी हिमांशु को सौंप दिया जाता था। पुलिस ने बताया कि गोयल से जुड़े महिपालपुर के एक गोदाम से थाई मारिजुआना से भरे दो सूटकेस बरामद किए गए।

तिलक प्रसाद शर्मा को मिला था रूट बदलने का निर्देश

पुलिस के अनुसार, अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में दिल्ली में गिरोह के प्रमुख सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद, गिरोह के सरगना ने शर्मा को कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के लिए अपना यात्रा मार्ग बदलने के लिए कहा था। उसे थाईलैंड से श्रीलंका, फिर नेपाल और उसके बाद भारत जाने के लिए कहा गया था।

इस दौरान, शर्मा को नेपाल सीमा शुल्क विभाग ने हवाई अड्डे पर थाई मारिजुआना के साथ पकड़ा और काठमांडू की जेल में डाल दिया। हालांकि, पुलिस ने बताया कि स्थानीय पूछताछ से पता चला कि वह अशांति के दौर में नेपाल की जेल से भाग निकला और बाद में भारत लौट आया।

अधिकारी ने बताया, "वापस आने के बाद, शर्मा अंडरग्राउंड हो गया, गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अपना ठिकाना बदलता रहा और अपनी पहचान छुपाता रहा। बाद में गैर-जमानती वारंट को तामील करने के लिए सिक्किम में एक स्पेशल सेल की टीम भेजी गई। उसके पैतृक गांव पहुंचने पर टीम को पता चला कि वहां उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं रहता है। आगे की जानकारी से पता चला कि वह दक्षिण सिक्किम के नामची पूर्व में चला गया था।

स्थानीय पुलिस की सहायता से शर्मा का पता लगाया गया, उसे गिरफ्तार किया गया और स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से पारगमन रिमांड प्राप्त की गई। बाद में उसे दिल्ली की अदालत में पेश किया गया।

