गाजियाबाद में नगर पंचायत अध्यक्ष के पति से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, खुद को बताया गोल्डी बराड़

संक्षेप: पांच करोड़ रुपए ना देने पर गोली मारने की धमकी दी है। रंगदारी की जानकारी उच्च अधिकारियों को ना देने पर निवाड़ी थानाप्रभारी को जमकर फटकार लगाई गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

नगर पंचायत पतला के अध्यक्ष के पति व रालोद नेता को व्हाट्सएप पर कॉल कर पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। कॉल करने वाले ने खुद को लारेंस विश्नोई गैंग का गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बताया है। पांच करोड़ रुपए ना देने पर गोली मारने की धमकी दी है। रंगदारी की जानकारी उच्च अधिकारियों को ना देने पर निवाड़ी थानाप्रभारी को जमकर फटकार लगाई गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

कस्बा पतला निवासी रीता चौधरी नगर पंचायत अध्यक्ष है। उनके पति देवेन्द्र चौधरी उद्यमी होने के अलावा रालोद नेता भी हैं। देवेन्द्र चौधरी ने बताया कि धनतेरस पर मोबाइल पर एक अज्ञात नम्बर पर व्हाटसएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को गोल्डी बराड़ बताया। उसने कहा कि दीवाली मना ले और फिर गोल्डी आएगा पांच करोड़ रुपए तैयार रखना। देवेन्द्र चौधरी ने बताया कि चार दिन के अंदर दो बार कॉल और मैसेज कर रंगदारी मांगी गई।

करोड़ रुपए की मांग रंगदारी मांगने के बाद देवेन्द्र चौधरी अपनी पत्नी रीता चौधरी व भाई रालोद के वरिष्ठ नेता योगेन्द्र चौधरी के साथ निवाड़ी थाने पहुंचे और इसकी जानकारी थानाप्रभारी जयपाल सिंह को दी। थानाप्रभारी ने मामले को कोई तव्वजो नहीं दी। इसके बाद वह डीसीपी ग्रामीण सुरेन्द्र नाथ तिवारी के पास पहुंचे और पूरी बात से अवगत कराया। थानाप्रभारी ने डीसीपी ग्रामीण व एसीपी मोदीनगर को मामले की जानकारी दी गई थी। एसीपी मोदीनगर ने निवाड़ी थाना प्रभारी को जमकर लताड़ गई और अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की हिदायत दी।