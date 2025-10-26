Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsA life insurance agent from Delhi was murdered in Faridabad
दिल्ली के लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की फरीदाबाद में हुई हत्या, नाले में लथपथ हालत में मिली लाश

संक्षेप: युवक के गले और सिर पर चोट के निशान हैं। अंदेशा है कि युवक की हत्या कर उसे यहां फेंका गया था। पल्ला थाना पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर हत्या के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

Sun, 26 Oct 2025 09:49 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
फरीदाबाद के एत्मादपुर पुल के पास एक युवक की खून से लथपथ हालत में लाश बरामद हुई है। युवक के गले और सिर पर चोट के निशान हैं। अंदेशा है कि युवक की हत्या कर उसे यहां फेंका गया था। पल्ला थाना पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर हत्या के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, गाजियाबाद की बैंक विहार त्यागी मार्केट लोनी गाजियाबाद निवासी मदन गोपाल ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि उसका बड़ा भाई चंदर कुमार लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करने का काम करता था। वह दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर कल्याणपुरी थाना क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर अपने परिवार के साथ रहता था।

25 अक्तूबर की देर रात को उसका भाई बाइक पर सवार होकर घर से किसी काम से बाहर निकला था। रात करीब 12:00 बजे उसकी भाभी नेहा का उसके पास फोन आया कि फरीदाबाद पुलिस उसके भाई के बारे में पूछ रही है। सूचना मिलने के बाद बीके अस्पताल पहुंचा तो यहां उसके भाई का शव मिला।

उन्होंने बताया कि जो पुलिसकर्मी उनके भाई काे बीके अस्पताल लाए थे, उनसे उनकी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि उसका भाई एत्मादपुर श्मशान घाट के पास खून से लथपथ पड़ा था। उस समय कुछ सांस चल रही थी। जब बीके अस्पताल लेकर दौड़े तो यहां आकर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस को घटनास्थल पर मृतक कीबाइक भी मिली है। वहीं दो मोबाइल फोन और काला बैग था। उसे अंदेशा है कि उसके भाई के शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए नाले में डाल दिया गया था।

