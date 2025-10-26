दिल्ली के लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की फरीदाबाद में हुई हत्या, नाले में लथपथ हालत में मिली लाश

संक्षेप: युवक के गले और सिर पर चोट के निशान हैं। अंदेशा है कि युवक की हत्या कर उसे यहां फेंका गया था। पल्ला थाना पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर हत्या के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

फरीदाबाद के एत्मादपुर पुल के पास एक युवक की खून से लथपथ हालत में लाश बरामद हुई है। युवक के गले और सिर पर चोट के निशान हैं। अंदेशा है कि युवक की हत्या कर उसे यहां फेंका गया था। पल्ला थाना पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर हत्या के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, गाजियाबाद की बैंक विहार त्यागी मार्केट लोनी गाजियाबाद निवासी मदन गोपाल ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि उसका बड़ा भाई चंदर कुमार लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करने का काम करता था। वह दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर कल्याणपुरी थाना क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर अपने परिवार के साथ रहता था।

25 अक्तूबर की देर रात को उसका भाई बाइक पर सवार होकर घर से किसी काम से बाहर निकला था। रात करीब 12:00 बजे उसकी भाभी नेहा का उसके पास फोन आया कि फरीदाबाद पुलिस उसके भाई के बारे में पूछ रही है। सूचना मिलने के बाद बीके अस्पताल पहुंचा तो यहां उसके भाई का शव मिला।