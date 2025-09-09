दिल्ली में लिफ्ट के नीचे लीकेज जांचने गए मजदूरों के साथ हादसा, करंट लगने से 1 की मौत

घटना रोहिणी सेक्टर-21 की है। पुलिस स्टेशन अमन विहार में एक पीसीआर कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया, लिफ्ट में दो लोग फंस गए हैं। एक को बाहर निकाल लिया गया है, पर एक आदमी की मौत हो गई है। उसकी डेड बॉडी अभी भी लिफ्ट में फंसी है।

घटना स्थल (मकान संख्या 72, पॉकेट-1, सेक्टर-21, रोहिणी) पर पहुंची टीम ने एक व्यक्ति को लिफ्ट के बेस में बेहोश पाया। वहां पानी भी जमा हो गया था। जांच में सामने आया कि पानी का लगातार रिसाव हो रहा था। इसके चलते लिफ्ट के बेस में पानी भरने लगा था। बिल्डिंग में रहने वालों ने इमरान (ठेकेदार) को बुलाया।

पानी कहां से रिस रहा है, इसका पता लगाने के लिए दो मजदूरों को लिफ्ट के बेस में उतारा। विक्की और इमरान नामक दो मजदूर उसके अंदर गए। लेकिन, काम करते समय इमरान (मजदूर) अचानक से कांपने लगा। उसके साथ काम कर रहे विक्की ने उसे बचाने की कोशिश की तो वह भी कांपने लगा। इसके बाद समझ आया कि दोनों को करंट के झटके लग रहे हैं।

विक्की ने इमरान को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। वह जैसे तैसे लिफ्ट से निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन इमरान लिफ्ट के बेस में ही फंसा रह गया। इमरान की बिजली का झटका लगने से लिफ्ट के बेस में ही मौत हो गई। क्राइम टीम और एफएसएल को घटनास्थल पर बुलाया गया है। पुलिस ने बताया कानून की उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। आगे की जाँच जारी है।