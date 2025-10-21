दीवाली की रात शराब पी, फिर मार दी गोली; ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के बाद कातिल दोस्त गिरफ्तार

संक्षेप: आरोपी की पहचान चक्रसेनपुर निवासी सचिन के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक 315 बोर का तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।

ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में दोस्त की हत्या करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिफ्तार किया है। आरोपी की पहचान चक्रसेनपुर निवासी सचिन के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों साथ मिलकर शराब पी रहे थे, लेकिन कहासुनी के बाद आरोपी ने अपने दोस्त को तमंचे से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक 315 बोर का तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात दादरी पुलिस ने ग्राम नंगला नैनसुख में हत्या के आरोपी दोस्त सचिन को आईटीआई कॉलेज नंगला नैनसुख के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी को हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया है। आरोपी सचिन ने पुलिस पार्टी से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर भी किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया है।

ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि पूछताछ में आरोपी सचिन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि वह ग्राम नंगला नैनसुख निवासी सतन उर्फ सतेंद्र के भाई राजेश के प्लॉट पर वह उसके साथ शराब पी रहा था। शराब पीने के दौरान किसी बात पर राजेश और सचिन के बीच कहासुनी हो गई।