भारत छोड़ चुके पूर्व IAS अफसर ने दिल्ली की हवा पर साधा निशाना, एक्स यूजर बोले- आपकी जुबान…
संक्षेप: इस बीच पूर्व IAS अधिकारी एल वी नीलेश ने दिल्ली और अमेरिका की हवा की क्वालिटी की तुलना करके सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है, जहाँ वह अभी रहते हैं। एक्स पर लोगों ने पूर्व अधिकारी पर जमकर पलटवार किया।
राजधानी दिल्ली की हवा लगातार प्रदूषित बनी हुई है। दिल्ली की रेखा सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन नतीजे जैसे के तैसे बने हुए हैं। इस बीच पूर्व IAS अधिकारी एल वी नीलेश ने दिल्ली और अमेरिका की हवा की क्वालिटी की तुलना करके सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है, जहाँ वह अभी रहते हैं। एक्स पर लोगों ने पूर्व अधिकारी पर जमकर पलटवार किया।
नीलेश के अनुसार, अगर वह भारत से बाहर नहीं गए होते, तो उन्हें “नॉर्थ ब्लॉक सेक्रेटेरिएट के नाम से जानी जाने वाली गंदगी में रहने और साँस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता।” सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने हवा की क्वालिटी में बड़े अंतर को बताते हुए, दो तस्वीरें शेयर कीं। एक में दिल्ली का धुंध से ढका आसमान दिख रहा था और दूसरी में वह अमेरिका के माउंट रेनियर नेशनल पार्क के साफ, खूबसूरत बैकग्राउंड के सामने खड़े थे।
उन्होंने लिखा, “साफ अंतर देखें,” राजधानी के खतरनाक प्रदूषण की तुलना विदेश के साफ, प्रदूषण रहित माहौल से करते हुए। इस पोस्ट को करीब दस लाख से ज़्यादा बार देखा गया है। एक यूज़र ने लिखा, “हाँ, बिल्कुल सच है सर, आपको इसी हवा में रहना पड़ता। लेकिन, आपके लिए मीलों दूर दूसरे महाद्वीप में बैठकर अपनी डेस्क से ट्वीट करना बहुत आसान है। उसने आगे लिखा- ‘यह मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, पूछो कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो।
एक और यूजर ने कमेंट किया, “यह आपके और दिल्ली दोनों के लिए अच्छा है। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या आबादी है। ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा एमिशन, मतलब ज़्यादा प्रदूषण।” तीसरे यूजर ने प्रतिक्रिया दी, “आपको अपनी राय अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि आप अपने फायदे के लिए देश छोड़ चुके हैं। आपका ज़ुबानी प्रदूषण मौजूदा AQI से कहीं ज्यादा है!”