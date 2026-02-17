दिल्ली के सदर बाजार इलाके में दो मंजिला मकान में लगी आग, एक शख्स की मौत
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह आग करीब 270 स्क्वेयर फीट जमीन पर बने दो मकान की पहली मंजिल पर रखे घरेलू सामान में लगी थी। जो बढ़ते-बढ़ते दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई।
दिल्ली के सदर बाजार इलाके के डिप्टी गंज में स्थित एक दो मंजिला घर में मंगलवार को आग लग गई। इस दौरान दूसरी मंजिल पर मौजूद एक शख्स आग की चपेट में आकर घायल हो गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उसे निकालकर अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहुंच प्रेमलाल के रूप में हुई है, जो कि हिंदूराव अस्पताल से रिटायर हुए थे।
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आग लगने की यह घटना सदर बाजार के डिप्टी गंज की गली बरना में स्थित मकान नंबर 4198 में हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह आग करीब 270 स्क्वेयर फीट जमीन पर बने दो मकान की पहली मंजिल पर रखे घरेलू सामान में लगी थी। जो बढ़ते-बढ़ते दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। इसी दौरान वहां मौजूद प्रेमलाल आग की चपेट में आकर बेहोश हो गए। जिसके बाद CATS कर्मचारियों ने उन्हें हिंदू राव अस्पताल पहुंचाया। जहां ड्यूटी पर मौजूद MO ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
इस मकान में लगी आग की सूचना दोपहर करीब दो या सवा दो बजे मिली थी, जिसके बाद पहुंची टीम ने दोपहर साढ़े तीन बजे तक आग पर काबू पा लिया था।
