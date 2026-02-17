नई दिल्ली में बेटे को बचाने पहुंचे पिता की गोली मारकर हत्या
नई दिल्ली के नंद नगरी इलाके में मंगलवार शाम 15 वर्षीय किशोर से मारपीट के बाद उसे बचाने पहुंचे उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि 35 वर्षीय मोहम्मद उमरदीन अपने परिवार के साथ नंद नगरी इलाके में रहता है। इनके परिवार में पिता अब्दुल रशीद के अलावा दो भाई, पत्नी राबिया, चार बेटी व एक बड़ा बेटा तहजीम है। तहजीम दसवीं कक्षा में पढ़ता है। उसके फिलहाल पेपर चल रहे हैं। वह बी-2 ब्लॉक में ट्यूशन पढ़ता है।
मंगलवार शाम को छात्र तहजीम शाम को पढ़ाई के बाद घर लौट रहा था। ए-2 ब्लॉक स्थित बड़े स्कूल के पास उसने देखा कि कुछ लड़के उसके तीन दोस्तों की पिटाई कर रहे हैं। तहजीम को देखते ही आरोपियों ने उसे भी पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी। घबराए किशोर ने तुरंत अपने पिता मोहम्मद उमरदीन को फोन कर मौके पर बुला लिया। सूचना मिलते ही उमरदीन अपनी पत्नी राबिया के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।
आरोप है कि इसी दौरान एक युवक ने पिस्तौल निकाल ली और पहले हवा में कई राउंड फायर किए। आरोपियों ने इसी दौरान उमरदीन के सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घायल उमरदीन को तुरंत गुरु तेग बहादुर अस्पताल (जीटीबी) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और क्राइम टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए।
शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। किशोर और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ में कुछ संदिग्धों की पहचान हुई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें दबिश दे रही हैं। उधर, वारदात के बाद परिवार में मातम पसरा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें