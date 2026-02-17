Hindustan Hindi News
Feb 17, 2026 11:22 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, राजन शर्मा
नई दिल्ली के नंद नगरी इलाके में मंगलवार शाम 15 वर्षीय किशोर से मारपीट के बाद उसे बचाने पहुंचे उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

नई दिल्ली में बेटे को बचाने पहुंचे पिता की गोली मारकर हत्या

नई दिल्ली के नंद नगरी इलाके में मंगलवार शाम 15 वर्षीय किशोर से मारपीट के बाद उसे बचाने पहुंचे उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 35 वर्षीय मोहम्मद उमरदीन अपने परिवार के साथ नंद नगरी इलाके में रहता है। इनके परिवार में पिता अब्दुल रशीद के अलावा दो भाई, पत्नी राबिया, चार बेटी व एक बड़ा बेटा तहजीम है। तहजीम दसवीं कक्षा में पढ़ता है। उसके फिलहाल पेपर चल रहे हैं। वह बी-2 ब्लॉक में ट्यूशन पढ़ता है।

मंगलवार शाम को छात्र तहजीम शाम को पढ़ाई के बाद घर लौट रहा था। ए-2 ब्लॉक स्थित बड़े स्कूल के पास उसने देखा कि कुछ लड़के उसके तीन दोस्तों की पिटाई कर रहे हैं। तहजीम को देखते ही आरोपियों ने उसे भी पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी। घबराए किशोर ने तुरंत अपने पिता मोहम्मद उमरदीन को फोन कर मौके पर बुला लिया। सूचना मिलते ही उमरदीन अपनी पत्नी राबिया के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

आरोप है कि इसी दौरान एक युवक ने पिस्तौल निकाल ली और पहले हवा में कई राउंड फायर किए। आरोपियों ने इसी दौरान उमरदीन के सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घायल उमरदीन को तुरंत गुरु तेग बहादुर अस्पताल (जीटीबी) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और क्राइम टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए।

शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। किशोर और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ में कुछ संदिग्धों की पहचान हुई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें दबिश दे रही हैं। उधर, वारदात के बाद परिवार में मातम पसरा है।

