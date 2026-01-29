Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsA couple and their 3 children consumed poison in Greater Noida, husband and wife died
ग्रेटर नोएडा में पति-पत्नी ने 3 बच्चों सहित खाया जहर, दंपति की मौत; सामने आई ये वजह

ग्रेटर नोएडा में पति-पत्नी ने 3 बच्चों सहित खाया जहर, दंपति की मौत; सामने आई ये वजह

संक्षेप:

इस घटना में दंपति की मौत हो गई है, जबकि तीनों मासूम बच्चों की जिंदगी बच गई है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक वो खतरे से बाहर हैं।

Jan 29, 2026 03:39 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा
share Share
Follow Us on

ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 इलाके से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां पति-पत्नी ने अपने 3 मासूम बच्चों सहित जहर खा लिया। इस घटना में दंपति की मौत हो गई है, जबकि तीनों मासूम बच्चों की जिंदगी बच गई है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक वो खतरे से बाहर हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

10, 8 और 4 साल के हैं बच्चे

ये घटना 28 और 29 जनवरी की रात की है। दंपति ग्राम असरवाल कला थाना एयरपोर्ट जिला प्रयागराज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। न केवल श्रवण और उसकी पत्नी नीलम ने जहर खाया, बल्कि अपने छोटे-छोटे तीन मासूम बच्चों को भी मौत की दवाई खिलाई। बच्चों की उम्र 10, 8 और 4 साल बताई गई है।

जहर खाने की ये वजह सामने आई

इस हादसे के चलते दंपति की तो मौत हो गई, जबकि तीनों बच्चों की जान बच गई है। तीनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक, तीनों खतरे से बाहर हैं। अब तक की जांच में दंपति द्वारा जहर खाने की वजह पारिवारिक कलह सामने आई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की जांच जारी है कि जहर खाने के पीछे और भी कोई वजह थी क्या?

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Greater Noida News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।