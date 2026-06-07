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हेलो, एक बच्ची नाली में गिर गई है… दिल्ली में झूला झूल रही मासूम पर अचानक गिर पड़ा खंभा, मौत

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली से दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां 6 साल की मासूम बच्ची की झूला झूलते समय मौत हो गई। बच्ची जिस खंभे से बंझी रस्सी से झूला झूल रही थी, वह खंभा ही गिर गया। इसके बाद उसकी मौत हो गई।

हेलो, एक बच्ची नाली में गिर गई है… दिल्ली में झूला झूल रही मासूम पर अचानक गिर पड़ा खंभा, मौत

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के होलंबी खुर्द इलाके में एक दर्दनाक हादसे में छह वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। घटना शुक्रवार (6 जून) की है। बच्ची झूला झूल रही थी और उसी दौरान एक जर्जर ईंट का खंभा उसके ऊपर गिर पड़ा। पुलिस के अनुसार, थाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया (NIA) को सूचना मिली थी कि एक लड़की नाले में गिर गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां मेट्रो विहार, होलंबी खुर्द निवासी छह वर्षीय बच्ची बेहोशी की हालत में एक ढके हुए सेफ्टी टैंक की सतह पर मिली।

पुलिस ने बच्ची को तुरंत सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल (SRHC) पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए बीजेआरएम अस्पताल, जहांगीरपुरी की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घटना स्थल पर एक पुराना ईंट का खंभा था, जिसकी हालत काफी जर्जर थी। खंभे के एक सिरे से एक रस्सी बंधी हुई थी, जबकि दूसरा सिरा दीवार की ग्रिल से बंधा था। स्थानीय बच्चे इसी रस्सी का इस्तेमाल झूले के रूप में करते थे।

बताया गया कि हादसे के समय भी बच्ची उसी रस्सी पर झूला झूल रही थी। इसी दौरान कमजोर और जर्जर खंभा अचानक भरभराकर गिर गया और उसकी चपेट में बच्ची आ गई। गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि जर्जर खंभा वहां कब से मौजूद था और उसकी स्थिति को लेकर किसी प्रकार की शिकायत या सूचना पहले दी गई थी या नहीं। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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