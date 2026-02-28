फरीदाबाद में पूर्व विधायक और तहसीलदार समेत 5 लोगों पर केस दर्ज, धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला
फरीदाबाद पुलिस ने पूर्व विधायक चंदर भाटिया और बड़खल के पूर्व तहसीलदार सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि एनआईटी-एक में एक घर के दोहरे पंजीकरण से जुड़े संपत्ति धोखाधड़ी में मिलीभगत के आरोप में कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
फरीदाबाद पुलिस ने शनिवार को पूर्व विधायक चंदर भाटिया और बड़खल के पूर्व तहसीलदार सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि एनआईटी-एक में एक घर के दोहरे पंजीकरण से जुड़े संपत्ति धोखाधड़ी में मिलीभगत के आरोप में पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईडब्ल्यूओ) की सिफारिश के बाद कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
सेक्टर 16 निवासी और भारतीय वायु सेना के कर्मचारी रोहित अरोड़ा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उन्हें जून 2024 में सतबीर भड़ाना और लोकेश कुमार ने मनोज सतीजा नामक मध्यस्थ के माध्यम से एनआईटी-एक के एच ब्लॉक में एक मकान दिखाया था। मकान मालिक काजल वर्मा के साथ 50 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था। अरोड़ा का दावा है कि उन्होंने छह जून 2024 को 10 लाख रुपये नकद और पांच लाख रुपये का चेक बयाना राशि के रूप में दिया था। इसके बाद 13 जून 2024 को संपत्ति उनके नाम पर पंजीकृत कर दी गई।
शिकायतकर्ता ने बताया कि पंजीकरण के समय उसने 10 लाख रुपये नकद और 25 लाख रुपये चेक से दिए थे। हालांकि, आरोपी ने कथित तौर पर 20 नवंबर 2024 को उसी संपत्ति का दूसरा पंजीकरण सोनम तलवार के नाम पर करा दिया। पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता ने इस मामले में काजल वर्मा, लोकेश कुमार, सतबीर भड़ाना, बड़खल के तत्कालीन तहसीलदार और चंदर भाटिया को आरोपी बनाया है।
पुलिस ने बताया कि अरोड़ा ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक ने संपत्ति आईडी में छेड़छाड़ करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और पंजीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस ने यह भी बताया कि अरोड़ा ने दावा किया कि तहसीलदार की भूमिका संदिग्ध है क्योंकि एक ही भूखंड के लिए दो पंजीकरण की अनुमति दी गई थी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मामले की प्रारंभिक जांच की। जांच के आधार पर पूर्व विधायक समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।