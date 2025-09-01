ग्रेटर नोएडा में बेनेट यूनिवर्सिटी के छात्रों से भरी कार ट्रक से टकराई, 4 घायल, 1 छात्रा की मौत

बेनेट यूनिवर्सिटी के छात्रों से भरी कार रामपुर-सिरसा पेरिफेरल रोड के पास खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 4 छात्र घायल हो गए, जिनमें 1 छात्रा की मौत हो गई है।

दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में कार और ट्रक के बीच टक्कर की खबर सामने आई है। यहां बेनेट यूनिवर्सिटी के छात्रों से भरी कार रामपुर-सिरसा पेरिफेरल रोड के पास खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 4 छात्र घायल हो गए हैं। एक छात्रा की मौत भी हो गई है।

जानकारी के मुताबिक आज 1 सितंबर को थाना दादरी क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर फतेहपुर गांव में एक कार द्वारा पीछे से ट्रक में टक्कर मार दी गई। इस हादसे में कार सवार सभी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान युवती इशिका को डाक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। अन्य घायलों का इलाज चल रहा है।

घायलों के नाम अन्वी पुत्री अमित जैन, युगराज सिंह, हर्ष और यश हैं। जानकारी के मुताबिक इन लोगों का इलाज चल रहा है। मृतका व सभी घायल बैनेट यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस आगे की जांच में लगी हुई है। हादसा के शिकार छात्रों के परिजनों को सूचना दी जा रही है।