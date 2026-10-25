दिल्ली के हर्ष विहार में भरभराकर गिरी इमारत, मलबे में दबे कई मजदूर; NDRF भी तैनात
राजधानी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके से बिल्डिंग गिरने की खबर सामने आई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, शाम 6.45 बजे दिल्ली फायर सर्विसेज को इस घटना की जानकारी मिली थी। सूचना मिलने के बाद फायर टेंडर की 5 गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं।
राजधानी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके से बिल्डिंग गिरने की खबर सामने आई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, शाम 6.45 बजे दिल्ली फायर सर्विसेज को इस घटना की जानकारी मिली थी। सूचना मिलने के बाद फायर टेंडर की 5 गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं। घटनास्थल पर NDRF की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। हिंदुस्तान को मिली शुरूआती जानकारी में सामने आया है कि ध्वस्त हुई इमारत काफी लंबे समय से खाली थी। वहां कोई नहीं रह रहा था। लेकिन इसी बीच कुछ काम चल रहा था। हादसे के वक्त सारे मजदूर जा चुके थे, लेकिन मकान मालिक द्वारा दो मजदूरों के मलबे में दबने की आशंका जताई गई है।
सूचना के बाद दमकल और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची है। उन दो मजदूरों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। मलबा हटने या इससे पहले कोई सूचना मिलने के बाद ही पूरा मामला साफ हो सकेगा। ADCP संदीप लांबा ने बताया, “शाम 7 बजे हमें इमारत के गिरने की सूचना मिली। यहां एक पुरानी एक मंजिला इमारत थी, जिसके ऊपर दूसरे तल का निर्माण किया जा रहा था... फिलहार रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। NDRF, स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर मौजूद हैं। स्थानीय लोगों ने काफी मलबा हटाया है... अभी तक कोई रेस्क्यू नहीं हुआ है। कुछ लोगों के दबे होने की संभावना है लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है।”
मौके पर पुलिस अधिकारियों से मिले मकान मालिक कुलविंदर तंवर ने पुलिस को बताया कि वह घटनास्थल से कुछ ही मकान छोड़कर अपने परिवार के साथ रहते हैं। दुर्घटनाग्रस्त इमारत काफी पुरानी और केवल एक मंजिला थी, जो लंबे समय से खाली पड़ी थी और उसमें कोई रह नहीं रहा था। पिछले कुछ दिनों से इस पुराने भूतल के ऊपर एक और मंजिल बनाने का काम चल रहा था।
रविवार को ही नई मंजिल का लेंटर डाला गया था, जिसका काम शाम करीब 5 बजे तक चला। गनीमत यह रही कि लेंटर डालने वाले अधिकांश श्रमिक काम खत्म करके वहां से जा चुके थे, अन्यथा हताहतों की संख्या काफी अधिक हो सकती थी। हालांकि, मकान मालिक ने आशंका जताई है कि हादसे के वक्त भूतल पर दो मजदूर कुछ काम कर रहे थे, जो मलबे में दबे हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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