नोएडा में कुछ अलग तरीके से बम फोड़ना पड़ा भारी, चली गई युवक की जान; मां-बाप जरूर पढ़ें यह खबर

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में दीपावली की रात पटाखे जलाते वक्त कुछ अलग करने के चक्कर में एक युवक के साथ दर्दनाक हादसा हो गया और उसकी जान चली गई। 20 वर्षीय युवक के साथ यह हादसा उस वक्त हुआ जब उसने स्टील के गिलास के नीचे बम रखकर फोड़ दिया, जिससे कि गिलास फट गया और उसके नुकीले टुकड़े लगने से वह बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह हादसा सोमवार रात जिले की छिजारसी कॉलोनी में हुआ।

मंगलवार सुबह इस हादसे की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि नोएडा सेक्टर 63 थानाक्षेत्र की छिजारसी कॉलोनी में रहने वाला युवक दीपावली की रात स्टील के गिलास के अंदर बम रखकर फोड़ रहा था कि इस दौरान जोरदार धमाके से गिलास के चिथड़े उड़ गए और स्टील के नुकीले टुकड़े उसके शरीर में कई जगह घुस गए।

पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद युवक को अत्यंत गंभीर हालत में उपचार के लिए नोएडा के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत भर्ती कर लिया गया, जहां इलाज के दौरान मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई। थाना सेक्टर 63 के प्रभारी निरीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान शिवा के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि शिवा एक बड़ा बम स्टील के गिलास के अंदर रखकर फोड़ रहा था और बम फटने से गिलास के टुकड़े-टुकड़े हो गए। अधिकारी ने बताया कि स्टील के गिलास के कुछ टुकड़े युवक के शरीर में घुस गए और उसका बहुत खून बह गया। आगे उन्होंने कहा कि युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

पुलिस ने माता-पिता को किया अलर्ट पुलिस ने कहा कि पटाखे जलाते वक्त कुछ अलग करने के चक्कर में बच्चे अक्सर इस तरह की चीजें करते हैं। ऐसे में माता-पिता या वहां मौजूद बड़े लोगों का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी खतरनाक चीजें करने से बच्चों को रोकें। उन्हें बताएं कि यह जानलेवा साबित हो सकता है, या इससे उन्हें गम्भीर रूप से नुकसान भी पहुंच सकता है, जिसमें शारीरिक अपंगता भी शामिल है।

पटाखे फोड़ने के विवाद में भतीजे ने की चाचा की हत्या वहीं नोएडा में पटाखे फोड़ने को लेकर हुई एक अन्य घटना में एक व्यक्ति ने सेना से रिटायर्ड अपने चाचा की ईंट मारकर हत्या कर दी। जिसके बाद इस घटना को लेकर पुलिस ने मंगलवार दोपहर दो लोगों को हिरासत में ले लिया जबकि दो आरोपी फरार हैं। दनकौर थाने के प्रभारी निरीक्षक मुनेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि मुतैना गांव में दिवाली की रात 11 बजे के आसपास पटाखे फोड़ने को लेकर सेवानिवृत्त फौजी सतपाल (62) का उनके भतीजे सुभाष (37) से झगड़ा हो गया।

सिंह ने बताया कि इस दौरान सुभाष का भाई कुलदीप, कुलदीप की पत्नी बबली समेत परिवार के सदस्य वहां पहुंच गए और सतपाल की पिटाई कर दी। उन्होंने बताया कि इसी दौरान सुभाष ने सतपाल के सिर पर ईंट मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद सतपाल को एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर मंगलवार सुबह उनकी मौत हो गई।