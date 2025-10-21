Hindustan Hindi News
नोएडा में कुछ अलग तरीके से बम फोड़ना पड़ा भारी, चली गई युवक की जान; मां-बाप जरूर पढ़ें यह खबर

संक्षेप: हादसे के बाद युवक को अत्यंत गंभीर हालत में उपचार के लिए नोएडा के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत भर्ती कर लिया गया, जहां इलाज के दौरान मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई।

Tue, 21 Oct 2025 05:37 PMSourabh Jain भाषा
उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में दीपावली की रात पटाखे जलाते वक्त कुछ अलग करने के चक्कर में एक युवक के साथ दर्दनाक हादसा हो गया और उसकी जान चली गई। 20 वर्षीय युवक के साथ यह हादसा उस वक्त हुआ जब उसने स्टील के गिलास के नीचे बम रखकर फोड़ दिया, जिससे कि गिलास फट गया और उसके नुकीले टुकड़े लगने से वह बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह हादसा सोमवार रात जिले की छिजारसी कॉलोनी में हुआ।

मंगलवार सुबह इस हादसे की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि नोएडा सेक्टर 63 थानाक्षेत्र की छिजारसी कॉलोनी में रहने वाला युवक दीपावली की रात स्टील के गिलास के अंदर बम रखकर फोड़ रहा था कि इस दौरान जोरदार धमाके से गिलास के चिथड़े उड़ गए और स्टील के नुकीले टुकड़े उसके शरीर में कई जगह घुस गए।

पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद युवक को अत्यंत गंभीर हालत में उपचार के लिए नोएडा के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत भर्ती कर लिया गया, जहां इलाज के दौरान मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई। थाना सेक्टर 63 के प्रभारी निरीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान शिवा के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि शिवा एक बड़ा बम स्टील के गिलास के अंदर रखकर फोड़ रहा था और बम फटने से गिलास के टुकड़े-टुकड़े हो गए। अधिकारी ने बताया कि स्टील के गिलास के कुछ टुकड़े युवक के शरीर में घुस गए और उसका बहुत खून बह गया। आगे उन्होंने कहा कि युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

पुलिस ने माता-पिता को किया अलर्ट

पुलिस ने कहा कि पटाखे जलाते वक्त कुछ अलग करने के चक्कर में बच्चे अक्सर इस तरह की चीजें करते हैं। ऐसे में माता-पिता या वहां मौजूद बड़े लोगों का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी खतरनाक चीजें करने से बच्चों को रोकें। उन्हें बताएं कि यह जानलेवा साबित हो सकता है, या इससे उन्हें गम्भीर रूप से नुकसान भी पहुंच सकता है, जिसमें शारीरिक अपंगता भी शामिल है।

पटाखे फोड़ने के विवाद में भतीजे ने की चाचा की हत्या

वहीं नोएडा में पटाखे फोड़ने को लेकर हुई एक अन्य घटना में एक व्यक्ति ने सेना से रिटायर्ड अपने चाचा की ईंट मारकर हत्या कर दी। जिसके बाद इस घटना को लेकर पुलिस ने मंगलवार दोपहर दो लोगों को हिरासत में ले लिया जबकि दो आरोपी फरार हैं। दनकौर थाने के प्रभारी निरीक्षक मुनेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि मुतैना गांव में दिवाली की रात 11 बजे के आसपास पटाखे फोड़ने को लेकर सेवानिवृत्त फौजी सतपाल (62) का उनके भतीजे सुभाष (37) से झगड़ा हो गया।

सिंह ने बताया कि इस दौरान सुभाष का भाई कुलदीप, कुलदीप की पत्नी बबली समेत परिवार के सदस्य वहां पहुंच गए और सतपाल की पिटाई कर दी। उन्होंने बताया कि इसी दौरान सुभाष ने सतपाल के सिर पर ईंट मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद सतपाल को एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर मंगलवार सुबह उनकी मौत हो गई।

दिवाली पर सामने आए झुलसने के 250 से ज्यादा मामले

बता दें कि सोमवार रात दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में दीपावली पर झुलसने के 250 से ज्यादा मामले आए। इनमें से अधिकतर लोग पटाखे जलाने से झुलसे थे। सबसे ज्यादा 129 मामले सफदरजंग अस्पताल में आए जहां देश की सबसे बड़ी ‘बर्न यूनिट’ है। इसके अलावा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में झुलसने के 55, गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल में 37, दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल में 16 और लोक नायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) में 15 मामले सामने आए।

