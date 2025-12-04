ग्रेटर नोएडा में BMW कार में लगी आग, गाड़ी जलकर हुई स्वाहा! राहगीरों का बनाया VIDEO वायरल
आग में जलती लग्जरी कार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है। जानकारी के मुताबिक, ये कार दिल्ली के लाजपत नगर निवासी नरेश कौशल की बताई गई है।
ग्रेटर नोएडा के नोएडा एक्सप्रेसवे के पास से BMW कार में भयंकर आग लगने का मामला सामने आया है। घटना पंचशील अंडरपास के नजदीक की है। राहगीरों ने कार में आग लगी देखी, तो रुककर वीडियो बनाने लगे। आग में जलती लग्जरी कार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है। जानकारी के मुताबिक, ये कार दिल्ली के लाजपत नगर निवासी नरेश कौशल की बताई गई है।
फायर ब्रिगेड के मुताबिक, हादसा फेस-2 थाना क्षेत्र के पास हुआ है। नरेश कौशल अपनी कार से जा रहे थे कि अचानक उन्हें बोनट से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। उन्हें जैसे ही शक हुआ, तो कार को सड़क किनारे रोका और कार से बाहर निकल गए। गनीमत रही कि समय रहते वो कार से निकल गए और उनकी जान बच गई। अगर चंद मिनट की देरी होती, तो उनकी जान भी जा सकती थी।
कार में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड टीम को मिली, तो घटनास्थल पर तुरंत टीम को रवाना किया गया। दमकल कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर कार में लगी आग को बुझाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। हालांकि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई है। हालांकि अब तक कार में आग लगने की असली वजह सामने नहीं आ पाई है। प्रारंभिक सूचना में तकनीकी खराबी होने का अनुमान लगाया गया है।