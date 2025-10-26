Hindustan Hindi News
दिल्ली में फंदे से लटकी मिली 9 साल की लड़की, गलती या जानबूझकर हुई मौत? जांच जारी

संक्षेप: जानकारी के मुताबिक लड़की का पिता उसे दिखाने के लिए अस्पताल ले गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस के मुताबिक घर से फांसी का फंदा और लड़की के गर्दन के चारो ओर निशान पाए गए हैं।

Sun, 26 Oct 2025 08:13 PMRatan Gupta नई दिल्ली, पीटीआई
राजधानी दिल्ली के शक्ति नगर एक्सटेंशन से 9 साल की लड़की की घर में संदिग्ध हालत में लाश मिलने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक लड़की का पिता उसे दिखाने के लिए अस्पताल ले गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस के मुताबिक घर से फांसी का फंदा और लड़की के गर्दन के चारो ओर निशान पाए गए हैं। पुलिस छानबीन कर रही है कि लड़की की मौत गलती से हुई है या फिर जानबूझकर की गई है।

पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 9.52 बजे दीप चंद बंधु अस्पताल से सूचना मिली कि लड़की को उसके पिता वहां लाए थे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। एक अन्य सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया, इसके बाद सुबह 10.21 बजे एक और कॉल आया जिसमें बताया गया कि लड़की फंदे से लटकी हुई मिली है, जिससे शक पैदा हुआ।

सूचना के मुताबिक पुलिस और अन्य टीमें घटनास्थल पर पहुंची। इसमें फोरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच और FSL एक्सपर्ट शामिल थे। टीमों ने घटनास्थल का मुआयना किया, जो कथित तौर पर घर के ऊपरी हिस्से में एक झुग्गी में था। घटनास्थल से छत से बंधी एक चुन्नी बरामद हुई। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान लड़की के शरीर पर गर्दन के चारों ओर हल्के निशान के अलावा कोई बाहरी चोट नहीं मिली है।

अधिकारी ने कहा, इलाज करने वाले डॉक्टर ने मौत के कारण पर कोई पक्की राय नहीं दी है। शव को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए BJRM मुर्दाघर में रखा गया है। अधिकारी ने आगे कहा कि मौत का साफ कारण पता न चलने के कारण, पुलिस ने कहा कि कानूनी कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा, यह पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है कि मौत गलती से फांसी लगने से हुई है या जानबूझकर किया गया काम है।

