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गाजियाबाद में 29वीं मंजिल से नीचे गिरकर 65 वर्षीय महिला की मौत, कार की छत पर मिली लाश

Apr 22, 2026 03:07 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, डॉ महकार
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Ghaziabad News: महिला की उम्र 65 साल बताई जा रही है। वह अपनी बेटी और दामाद के साथ रह रही थी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक, देर रात महिला 29वीं मंजिल से सीधा कार की छत पर गिरी थी।

गाजियाबाद में 29वीं मंजिल से नीचे गिरकर 65 वर्षीय महिला की मौत, कार की छत पर मिली लाश

Ghaziabad News: गाजियाबाद के इंदिरापुरम से 29 वीं मंजिल से गिरकर एक महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला की उम्र 65 साल बताई जा रही है। वह अपनी बेटी और दामाद के साथ रह रही थी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक, देर रात महिला 29वीं मंजिल से सीधा कार की छत पर गिरी थी।

शादी की सालगिरह मनाने आईं थीं बेटी के घर

ये घटना इंदिरापुरम के अहिंसाखंड स्थित ट्राइन टावर सोसाइटी की बताई जा रही है। यहां वसुंधरा सेक्टर 15 निवासी फूलमती की मौत हुई है। घटना रात करीब 3 बजे घटी है। जानकारी के मुताबिक, वह अपने बेटे के साथ वसुंधरा सेक्टर 15 में रहती थीं। लेकिन बीती 19 अप्रैल को बेटी की शादी की सालगिरह थी, जिसे मनाने के लिए वो बेटी के घर ट्रायन टावर सोसायटी आई हुई थीं। लेकिन अब इस हादसे ने दोनों परिवारों को हिलाकर रख दिया है।

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परिवार ने पोस्टमार्टम से किया था इंकार, फिर…

जानकारी के मुताबिक, वह 29 वीं मंजिल से नीचे सीधा कार पर गिरी थीं। तेज आवाज के चलते सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट मोड में आए और उन्होंने इस आवाज के होने की वजह जाननी चाही, तो बुजुर्ग महिला को कार की छत पर पड़ा पाया। इसके बाद पुलिस और परिजनों को हादसे की जानकारी दी गई। सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि परिवार वालों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। हालांकि समझाने के बाद वह मान गए। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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