गाजियाबाद में 29वीं मंजिल से नीचे गिरकर 65 वर्षीय महिला की मौत, कार की छत पर मिली लाश
Ghaziabad News: महिला की उम्र 65 साल बताई जा रही है। वह अपनी बेटी और दामाद के साथ रह रही थी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक, देर रात महिला 29वीं मंजिल से सीधा कार की छत पर गिरी थी।
Ghaziabad News: गाजियाबाद के इंदिरापुरम से 29 वीं मंजिल से गिरकर एक महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला की उम्र 65 साल बताई जा रही है। वह अपनी बेटी और दामाद के साथ रह रही थी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक, देर रात महिला 29वीं मंजिल से सीधा कार की छत पर गिरी थी।
शादी की सालगिरह मनाने आईं थीं बेटी के घर
ये घटना इंदिरापुरम के अहिंसाखंड स्थित ट्राइन टावर सोसाइटी की बताई जा रही है। यहां वसुंधरा सेक्टर 15 निवासी फूलमती की मौत हुई है। घटना रात करीब 3 बजे घटी है। जानकारी के मुताबिक, वह अपने बेटे के साथ वसुंधरा सेक्टर 15 में रहती थीं। लेकिन बीती 19 अप्रैल को बेटी की शादी की सालगिरह थी, जिसे मनाने के लिए वो बेटी के घर ट्रायन टावर सोसायटी आई हुई थीं। लेकिन अब इस हादसे ने दोनों परिवारों को हिलाकर रख दिया है।
परिवार ने पोस्टमार्टम से किया था इंकार, फिर…
जानकारी के मुताबिक, वह 29 वीं मंजिल से नीचे सीधा कार पर गिरी थीं। तेज आवाज के चलते सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट मोड में आए और उन्होंने इस आवाज के होने की वजह जाननी चाही, तो बुजुर्ग महिला को कार की छत पर पड़ा पाया। इसके बाद पुलिस और परिजनों को हादसे की जानकारी दी गई। सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि परिवार वालों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। हालांकि समझाने के बाद वह मान गए। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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