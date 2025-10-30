Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsA 4-year-old child was crushed to death while a car was reversing in Noida.
नोएडा में कार रिवर्स करते समय 4 साल के मासूम की कुचलकर मौत, ड्राइवर गिरफ्तार

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक, बुधवार रात हुई इस घटना के संबंध में सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक्सीडेंट में शामिल गाड़ी को जब्त कर लिया गया है।

Thu, 30 Oct 2025 12:15 PMRatan Gupta नोएडा, पीटीआई
नोएडा में एक कार के रिवर्स करते समय चार साल का बच्चा उसकी चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, बुधवार रात हुई इस घटना के संबंध में सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है।

पुलिस ने बताया, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक्सीडेंट में शामिल गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन के इंचार्ज डीपी शुक्ला ने बताया कि यह हादसा सेक्टर 31 के ए ब्लॉक में हुआ है।

शुक्ला ने कहा, बुधवार रात, जयंत शर्मा नाम का कार ड्राइवर अपनी गाड़ी रिवर्स कर रहा था, तभी पीछे से गुजर रहा बच्चा उसकी चपेट में आ गया और उसे गंभीर चोटें आईं। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

चार साल के मासूम बच्चे की मौत से घर वालों का रो रोकर हाल बेहाल है। परिवार में मातम छाया हुआ है। घरवालों ने इंसाफ दिलाने की मांग की है। अधिकारी ने आगे बताया, बच्चे के पिता आशीष की शिकायत के आधार पर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी कार जब्त कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है।

