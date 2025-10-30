नोएडा में कार रिवर्स करते समय 4 साल के मासूम की कुचलकर मौत, ड्राइवर गिरफ्तार

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक, बुधवार रात हुई इस घटना के संबंध में सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक्सीडेंट में शामिल गाड़ी को जब्त कर लिया गया है।

नोएडा में एक कार के रिवर्स करते समय चार साल का बच्चा उसकी चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, बुधवार रात हुई इस घटना के संबंध में सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है।

पुलिस ने बताया, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक्सीडेंट में शामिल गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन के इंचार्ज डीपी शुक्ला ने बताया कि यह हादसा सेक्टर 31 के ए ब्लॉक में हुआ है।

शुक्ला ने कहा, बुधवार रात, जयंत शर्मा नाम का कार ड्राइवर अपनी गाड़ी रिवर्स कर रहा था, तभी पीछे से गुजर रहा बच्चा उसकी चपेट में आ गया और उसे गंभीर चोटें आईं। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।