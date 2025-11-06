Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsA 23-year-old woman committed suicide by hanging herself in a guesthouse in Gurugram
गुरुग्राम के गेस्ट हाउस में 23 साल की महिला ने लगाई फांसी, फरवरी में हुई थी शादी

संक्षेप: पुलिस ने बताया कि अंजली की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी और शादी के कुछ महीने बाद वह कौशल के साथ रहने लगी थी। उस समय गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी।

Thu, 6 Nov 2025 08:42 PMRatan Gupta गुरुग्राम, पीटीआई
गरुग्राम के एक गेस्ट हाउस में रह रही 23 साल की एक महिला ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक महिला की पहचान अंजली के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की रहने वाली थी। पुलिस ने बताया कि उसकी शादी फरवरी 2025 में हुई थी।

पुलिस के मुताबिक, अंजली मंगलवार रात अपने दोस्त कौशल के साथ होटल आई थी, जिसने अगली सुबह उसे छत से लटका हुआ पाया। पुलिस ने बताया कि अंजली की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी और शादी के कुछ महीने बाद वह कौशल के साथ रहने लगी थी। उस समय गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी।

परिवार के दबाव के कारण वह घर लौट आई थी। 3 नवंबर को अंजली ने कौशल को फोन करके कहीं और रहने के लिए कहा। पुलिस ने बताया कि एक दिन गेस्ट हाउस में रहने के बाद, वे मंगलवार सुबह गुरुग्राम आए और रेलवे स्टेशन के पास लखी गेस्ट हाउस में एक कमरा लिया।

पुलिस ने बताया कि जब अंजली ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, तब कौशल कमरे में सो रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। कौशल ने उन्हें बताया कि अंजली को घर से कई फोन आए थे, जिससे वह परेशान थी।

सब-इंस्पेक्टर नरवीर सिंह ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह आत्महत्या का मामला है। उन्होंने कहा, "मृतक के दोस्त से विस्तार से पूछताछ की गई है। उसके परिवार वालों को मौके पर बुलाया गया था, और उन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। हमने पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया है। आगे की जांच जारी है।"

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Suicide
