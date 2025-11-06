गुरुग्राम के गेस्ट हाउस में 23 साल की महिला ने लगाई फांसी, फरवरी में हुई थी शादी

संक्षेप: पुलिस ने बताया कि अंजली की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी और शादी के कुछ महीने बाद वह कौशल के साथ रहने लगी थी। उस समय गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी।

गरुग्राम के एक गेस्ट हाउस में रह रही 23 साल की एक महिला ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक महिला की पहचान अंजली के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की रहने वाली थी। पुलिस ने बताया कि उसकी शादी फरवरी 2025 में हुई थी।

पुलिस के मुताबिक, अंजली मंगलवार रात अपने दोस्त कौशल के साथ होटल आई थी, जिसने अगली सुबह उसे छत से लटका हुआ पाया। पुलिस ने बताया कि अंजली की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी और शादी के कुछ महीने बाद वह कौशल के साथ रहने लगी थी। उस समय गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी।

परिवार के दबाव के कारण वह घर लौट आई थी। 3 नवंबर को अंजली ने कौशल को फोन करके कहीं और रहने के लिए कहा। पुलिस ने बताया कि एक दिन गेस्ट हाउस में रहने के बाद, वे मंगलवार सुबह गुरुग्राम आए और रेलवे स्टेशन के पास लखी गेस्ट हाउस में एक कमरा लिया।

पुलिस ने बताया कि जब अंजली ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, तब कौशल कमरे में सो रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। कौशल ने उन्हें बताया कि अंजली को घर से कई फोन आए थे, जिससे वह परेशान थी।