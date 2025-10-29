दिल्ली के वेस्ट टू वंडर पार्क में निकल आया 12 फुट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने काबू में किया

संक्षेप: ये अजगर साउथ दिल्ली के सराय काले खां इलाके से रेस्क्यू किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, जैसे ही इसके बारे में जानकारी लगी, फॉरेस्ट टीम मौके पर पहुंची और बड़े से जानवर को रेस्क्यु किया।

राजधानी दिल्ली के वेस्ट टू वंडर पार्क में 12 फुट लंबा अजगर मिलने की खबर सामने आई है। ये अजगर साउथ दिल्ली के सराय काले खां इलाके से रेस्क्यू किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, जैसे ही इसके बारे में जानकारी लगी, फॉरेस्ट टीम मौके पर पहुंची और बड़े से जानवर को रेस्क्यु किया।

साउथ फॉरेस्ट डिवीजन के मुताबिक, दोपहर करीब 12.30 बजे एक अजगर के बारे में कॉल आया था। अजगर को सबसे पहले सिविक स्टाफ ने देखा, जिसने दिल्ली नगर निगम (MCD) को बुलाया, जिसकी एक टीम ने उसे पकड़कर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दिया।

वन अधिकारी ने कहा, “हमारी टीम मौके पर है और अजगर को जांच के लिए हमारे ट्रीटमेंट सेंटर लाया गया है।” एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सांप को उसकी सेहत के आधार पर या तो शाम को या गुरुवार सुबह जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया, अजगर ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।

वेस्ट टू वंडर पार्क दिल्ली में बने अनोखे पार्क हैं। यहां कबाड़ के सामान से बने दुनिया के मशहूर स्मारकों की रेप्लिका मौजूद हैं। शहर के मशहूर चिल्ड्रन्स पार्क के पास एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है। इसलिए यहां इस तरह के बड़े अजगर का पाया जाना हैरत की बात मानी जा रही है।