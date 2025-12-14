गाजियाबाद में 10वीं की छात्रा ने की सुसाइड, बिल्डिंग से लगाई छलांग; क्या वजह सामने आई?

संक्षेप: यहां 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, छात्रा ने एक हाई-राइज इमारत से छलांग लगाई, जिसके बाद उसकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई।

गाजियाबाद के शालीमार सिटी इलाके में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, छात्रा ने एक हाई-राइज इमारत से छलांग लगाई, जिसके बाद उसकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा को तत्काल पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि छात्रा के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

क्या वजह सामने आई? पुलिस सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्रा पढ़ाई के दबाव और मानसिक तनाव से जूझ रही थी। हालांकि, आत्महत्या के पीछे की असल वजह का पता लगाने के लिए हर पहलू से जांच की जा रही है। एसीपी ने बताया कि यह भी जांच की जा रही है कि छात्रा ने इमारत की किस मंजिल से छलांग लगाई। उन्होंने बताया कि पीड़िता का परिवार सोसाइटी की दूसरी मंजिल पर रहता है।

पुलिस ने दर्ज किया मामला घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। छात्रा के परिजनों से पूछताछ की जा रही है और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी।पुलिस का कहना है कि यदि जांच में किसी तरह की लापरवाही या अन्य कारण सामने आते हैं, तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।