दिल्ली हाई कोर्ट के 94 वकीलों ने CJI को लिखा पत्र, एक बात पर पुनर्विचार करने का किया अनुरोध

दिल्ली के वकीलों के एक समूह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस तारा वितस्ता गंजू का ट्रांसफर करने की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। वितस्ता का ट्रांसफर कर्नाटक हाई कोर्ट कर दिया गया है। वकीलों के लिखे पत्र में कहा गया है कि जस्टिस गंजू ने 30 सालों तक बार की बेदाग सेवा की है और उनकी केस निपटाने की दर 90 प्रतिशत से ज्यादा रही है। पत्र में महिला एवं युवा वकीलों को मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन देने के लिए भी जस्टिस गंजू की सराहना की गई है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कुल 94 वकीलों के हस्ताक्षर वाले इस पत्र में यह भी कहा गया है कि 'माननीय न्यायाधीश गंजू ने विभिन्न तरह के केसों पर निर्णय सुनाए हैं, फिर चाहे वह वाणिज्यिक मामले हों, किराया संशोधन हो, श्रम मामले हों या फिर मध्यस्थता अपील समेत अन्य मामले हों।'

पत्र में आगे कहा गया, 'माननीय न्यायाधीश की प्रतिबद्धता और दक्षता के कारण, किराया संशोधन रोस्टर को भी दो अदालतों से अब एक में व्यवस्थित किया गया है, जो बताता है कि कैसे न्यायाधीश के नेतृत्व में एक एकल पीठ उल्लेखनीय प्रभावशीलता और उच्च निपटान दर के साथ व्यापक मुकदमों का भार संभाल सकती है।'

इसमें आगे कहा गया, 'आंकड़ों के अलावा, माननीय जस्टिस तारा वितस्ता गंजू ने युवा वकीलों को मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देने के लिए भी दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाई है, और अक्सर अदालत कक्ष में बार के नए नामांकित सदस्यों को प्रोत्साहित भी किया है। इसके अलावा, कानूनी पेशे में महिलाओं और युवा वकीलों की तरक्की के लिए उनकी तरफ से मिला समर्थन सर्वविदित है और इसकी गहरी सराहना की जाती है।'

पत्र में कहा गया कि ऊपर बताई गई बातों के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है कि न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एक न्यायाधीश को सराहना मिलने की बजाय पद से हटाया जा रहा है। ऐसे में न्यायिक स्वतंत्रता, योग्यता-आधारित तरक्की और न्यायिक उत्कृष्टता के संदर्भ में प्रस्तावित स्थानांतरण अनुचित और दिल्ली उच्च न्यायालय की संस्थागत अखंडता के लिए हानिकारक लग रहा है। इसे निश्चित रूप से न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति के रूप में देखा जाएगा।

पत्र के अंत में वकीलों ने लिखा, अतः इन सब बातों के मद्देनजर हम आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि न्याय के व्यापक हितों, न्यायिक अखंडता और न्यायिक प्रशासन की निष्पक्षता में जनता के विश्वास को ध्यान में रखते हुए, माननीय कॉलेजियम द्वारा स्थानांतरण निर्णय पर पुनर्विचार और समीक्षा की जाए।