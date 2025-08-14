90 roads in Gurugram city including MG Road are not suitable for vehicles revealed in traffic police survey गुरुग्राम में एमजी रोड समेत 90 सड़कें गाड़ियों के चलने लायक नहीं, ट्रैफिक पुलिस के सर्वे में खुलासा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News90 roads in Gurugram city including MG Road are not suitable for vehicles revealed in traffic police survey

गुरुग्राम में एमजी रोड समेत 90 सड़कें गाड़ियों के चलने लायक नहीं, ट्रैफिक पुलिस के सर्वे में खुलासा

मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की अधिकांश मुख्य सड़कों की हालत बदहाल है। एमजी रोड समेत 90 जगहों पर बदहाल सड़कों के कारण हादसे का डर बना हुआ है। यह खुलासा ट्रैफिक पुलिस की सर्वे रिपोर्ट में हुआ है। 

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 08:01 AM
share Share
Follow Us on
गुरुग्राम में एमजी रोड समेत 90 सड़कें गाड़ियों के चलने लायक नहीं, ट्रैफिक पुलिस के सर्वे में खुलासा

मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की अधिकांश मुख्य सड़कों की हालत बदहाल है। एमजी रोड समेत 90 जगहों पर बदहाल सड़कों के कारण हादसे का डर बना हुआ है। यह खुलासा ट्रैफिक पुलिस की सर्वे रिपोर्ट में हुआ है। ट्रैफिक पुलिस डीसीपी डॉ. राजेश कुमार मोहन ने सड़कों की स्थिति से जिला उपायुक्त अजय कुमार को अवगत करवाया है।

ट्रैफिक इंस्पेक्टर ईस्ट वन की तरफ से ट्रैफिक पुलिस डीसीपी को सौंपी सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि सिकंदरपुर रैपिड मेट्रो स्टेशन के नीचे, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से एमजी रोड, मेट्रो स्टेशन के पिलर नंबर 64, पिलर नंबर 114 के पास सड़क पर गहरे गड्ढे हो गए हैं। इस वजह से वाहन चालकों को दिक्कत आ रही है।

इस कारण ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ईस्ट टू के मुताबिक इफको चौक ट्रैफिक सिग्नल, डीसीपी के घर के समीप लगे ट्रैफिक सिग्नल से लेकर डीसीपी ट्रैफिक रोड तक, डीएलएफ फेज-एक स्थित आर्केड मार्केट के आसपास, गलेरिया मार्केट रोड, जेड चौक के आसपास, हनुमान मंदिर रोड, सेक्टर-52 में आरडी मॉल के समीप स्लिप रोड, गोल्ड सूक मॉल, कन्हेई चौक से पारस ट्रैफिक सिग्नल तक सड़क बदहाल हालत में हैं।

इन सड़कों में भी हैं गड्ढे

इसके अलावा हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर की सर्विस रोड, नरसिंहपुर के पास दिल्ली-जयपुर हाइवे की सर्विस रोड, सोहना के अंबेडकर चौक, बादशाहपुर से कादरपुर रोड, टीकली मोड़, रिठौज गांव के समीप गुरुग्राम-सोहना हाइवे की सर्विस रोड, भौंडसी जेल के आसपास, हयात होटल के सामने एसपीआर टी पॉइंट, रामपुरा फ्लाईओवर के नीचे, मानेसर बस स्टैंड के आसपास, ग्वाल पहाड़ी रोड, हेलीमंडी-गुरुग्राम रोड, फर्रुखनगर बस स्टैंड से वजीरपुर रोड, घाटा पावर हाउस रोड, सीआरपीएफ चौक, कादरपुर गांव कट, नरवाना कंट्री ट्रैफिक सिग्नल, कुशाल चौक, एमआर ट्रैफिक सिग्नल, दौलताबाद रोड, धनकोट चौक से गांव चंदू तक सड़क के दोनों तरफ, खांडसा चौक, बसई चौक फ्लाईओवर के नीचे, सेठी चौक, संत निरंकारी भवन, भुतेश्वर मंदिर रोड, बसई रोड, एसपीआर चौकी टी प्वाइंट, दरबारीपुर रोड, ट्यूलिप चौक आदि मुख्य सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं।

राजीव चौक फ्लाईओवर के नीचे की रोड बदहाल

ट्रैफिक इंस्पेक्टर वेस्ट चार के सर्वे के मुताबिक वजीराबाद ब्रिज, टीसीआई कट, आईएमटी मानेसर के सेक्टर-आठ, नाहरपुर में क्रोमा कंपनी, काकरौला रोड, एसएस प्लाजा ट्रैफिक सिग्नल, सती चौक, हयातपुर टी पॉइंट सर्विस रोड, सेक्टर-90 गोल चक्कर, चंदू चौक से बुढेड़ा चौक तक सड़क पर गड्ढे हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ईस्ट पांच के मुताबिक, उनके क्षेत्र में 8 जगह पर सड़क बदहाल अवस्था में है। इनमें सेक्टर-44 ट्रैफिक सिग्नल, सेक्टर-40 की मुख्य सड़क, सेक्टर-44 स्थित रमादा होटल रोड, बख्तावर चौक की स्लिप रोड, सेक्टर-39-46 का ट्रैफिक सिग्नल, सोहना से दिल्ली में राजीव चौक फ्लाईओवर के नीचे शामिल हैं।

डॉ. राजेश कुमार मोहन, डीसीपी, ट्रैफिक, ''मुख्य सड़कों पर 90 जगहों पर गड्ढे हो गए हैं। यह सड़क नगर निगम, जीएमडीए, एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी बीएंडआर से जुड़ी हैं। इन सड़कों की स्थिति से जिला उपायुक्त को अवगत करवाया है। इन विभागों को भी सड़कों को दुरुस्त करने के लिए पत्र लिखा जा चुका है।''